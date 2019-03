Mutaciones espontáneas reconstruyen algunos defectos genéticos

Un análisis detallado de los linfocitos T de un paciente con una inmunodeficiencia poco frecuente ha dado lugar a nuevas pistas sobre un proceso inusual en el cual ocurren mutaciones espontáneas que reparan el defecto genético causante de la patología.

El trabajo, publicado en la revista científica Blood, sugiere que la probabilidad de que aparezcan cambios que reviertan las mutaciones patológicas en inmunodeficiencias primarias depende de la mutabilidad intrínseca de dichos genes.

Las células T del paciente presentaban un defecto en un gen que provocaba un mal funcionamiento de sus linfocitos y una inmunodeficiencia severa. Sin embargo, los investigadores observaron que una pequeña población de células T del paciente habian recuperado la expresión y función de ese gen.

"Estaba descrito que en algunas inmunodeficiencias algunos linfocitos afectados podrían recuperar la secuencia original y por tanto su función y viabilidad mediante un proceso denominado reversión, pero el por qué de este proceso no estaba claro. Cuando analizamos en detalle la secuencia del gen dañado en las células T de este paciente observamos una alta variabilidad de secuencia, lo que nos hizo pensar si la incidencia de reversión podría reflejar una alta mutabilidad del gen", explica Hugh Reyburn, autor principal del estudio.

Un análisis informático, comparando los genes afectados en inmunodeficiencias primarias para los que se habían descrito casos de reversión, y los genes mutados en inmunodeficiencias para los que no se habían descrito reversiones confirmó una alta tasa de variación específica de la región codificante del primer grupo de genes.

Estos datos apoyan la hipótesis de que la mutabilidad intrínseca de un gen determina la probabilidad de que surjan cambios somáticos capaces de revertir el defecto genético causante de la patología.

Referencia bibliográfica:

Alfonso Blázquez-Moreno, Adriana Pérez-Portilla, Miriam Agúndez-Llaca, Daniela Dukovska, Mar Valés-Gómez, Cigdem Aydogmus, Aydan Ikinciogullari, José R. Regueiro and Hugh T. Reyburn. "Analysis of the recovery of CD247 expression in a PID patient: Insights into the spontaneous repair of defective genes". Blood 2017 :blood-2017-01-762864