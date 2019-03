Músicos y premios Nobel se van de festival para ensalzar a Hawking

“Starmus es una fiesta para el cerebro, para el cuerpo y para el espíritu”. Así es como la astrofísica Jill Tarter ha definido esta mañana Starmus, el festival de ciencia y música que congregará a los científicos más relevantes del mundo para ensalzar la figura de Stephen Hawking en Tenerife entre el 27 de junio y el 2 de julio.

Rendir tributo al astrofísico inglés será una de las principales actividades del festival de este año, según ha informado en rueda de prensa hoy Garik Israelian, fundador del evento y colega de profesión de Hawking. “Estamos sorprendidos por el interés que él tiene en este evento. Eso significa que Starmus tiene algo”, ha confesado. “No se puede engañar a once premios Nobel para que vengan”.

El programa de este año busca el equilibrio entre las ponencias científicas, actos divulgativos y musicales. Durante cuatro días, investigadores de primer orden abordarán cuestiones de máxima actualidad: desde la clásica pregunta sobre si existe vida extraterrestre hasta los efectos del cambio climático, pasando por ciberseguridad, inteligencia artificial o las consecuencias del modelo de crecimiento actual en su relación con la desigualdad.

Para tratar la rama económica, el festival ha invitado al premio Nobel Joseph Stiglitz. “Necesitamos a alguien que nos baje del cielo a la Tierra”, ha bromeado Israelian. Por su parte, Jill Tarter ha apuntado que este tipo de eventos permite que se adopte una perspectiva cósmica del mundo que “hace que nos demos cuenta de que todos los humanos somos iguales y tenemos que colaborar para afrontar los retos actuales, que van más allá de los límites nacionales”.

“Starmus es una invitación a curiosos, expertos y a todos aquellos amantes de la ciencia, a adentrarse en las grandes amenazas y descubrimientos de alto impacto mundial a los que estamos expuestos hoy en día”, ha declarado el director del festival, quien ha agradecido la colaboración del Gobierno de Canarias y los Cabildos de La Palma y Tenerife en la organización del evento. Ambas instituciones financian este acto con cerca de 350.000 euros cada uno.

Un tributo a una estrella de la física

Una de las novedades de esta edición será la entrega de la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación sobre Ciencia, una condecoración presentada por él mismo y que busca reconocer el mérito en divulgación científica en cualquiera de sus disciplinas. El director del festival ha recordado que los tres finalistas –seleccionados por Hawking personalmente– se darán a conocer a principios del mes de junio.

En el tributo que se hará al físico “más importante desde Einstein”, en palabras de Israelian, se celebrará el concurso Pregunta a Hawking. Esta actividad permitirá al público general hacer preguntas al científico inglés.

Además, astrofísicos como Neil DeGrasse Tyson, KipThrone y Martin Rees abordarán temas como los agujeros negros, el futuro de la exploración espacial o el origen y futuro del universo acompañados de otros expertos como el biólogo evolucionista Richard Dawkings o el astrónomo Steven Balbus.

La búsqueda de vida extraterrestre también tendrá un espacio destacado en Starmus 2016. “¿Cómo encajamos los humanos en el conjunto del cosmos?”, se ha preguntado durante la rueda de prensa Jill Tarter, pionera e impulsora del Centro SETI dedicado a la investigación sobre inteligencia extraterrestre. La astrofísica ha recordado que recientemente la NASA confirmó la existencia de cerca de 1.300 nuevos planetas y que la búsqueda de vida extraterrestre, ámbito del que es experta, sigue teniendo mucha vigencia. “¿Hay habitantes en estos nuevos planetas? Yo creo que sí, porque si todo el espacio que conocemos está vacío hay mucho terreno desperdiciado”, ha bromeado la científica estadounidense.

El Gratecan –el telescopio canario más grande del mundo– será el anfitrión de un debate entre astronautas como Miguel López Alegría o Alexei Leonov sobre la carrera espacial.

El director de Starmus, Garik Israelian y la astrofísica Jill Tarter durante la presentación del festival esta mañana en Madrid. / Foto: Starmus

La música mira al cielo

La unión de arte y ciencia es una de las señas de identidad de Starmus y será en la etapa final del evento cuando adquirirá todo el protagonismo. Estas dos ramas se unirán bajo el paraguas del concierto Sonic Universe en la soprano Sarah Brightman y la Orquesta Sinfónica de Tenerife actuarán coordinados con un espectáculo visual sobre el universo.

“Tenemos varios artistas confirmados que no podemos desvelar aún”, ha comentado Garik Israelian. Esta edición volverá a contar con la actuación del guitarrista fundador de Queen y físico Brian May y Rick Wakeman, del grupo de rock progresivo Yes. Durante la rueda de prensa, Israelian ha lamentado el fallecimiento de David Bowie, a quien se rendirá tributo por su gran interés por la ciencia. “Dos días antes de su muerte le mandamos nos pusimos en contacto con él para pedirle que asistiera a Starmus porque da la casualidad de que cumple los años el mismo día que Stephen Hawking y nos parecía que era una persona a la que le emocionaba todo lo relacionado con el espacio”.

En un espectáculo que irá más allá de un tributo artístico a Stephen Hawking, Hans Zimmer, junto con Paul Franklin –ganador de dos premios Oscar por los efectos especiales de Interstellar y Origen– y el astrofísico Kip Throne combinarán la música con imágenes de vídeo para recrear las ondas gravitacionales, los agujeros negros en colisión, la explosión de las supernovas y el nacimiento del universo. Warped Side of the Universe intentará resaltar la belleza estética de las grandes cuestiones que han marcado la vida del astrofísico inglés.

El director de Starmus ha querido destacar también la pieza que Brian Eno ha creado en exclusiva para el evento usando “el sonido real de las ondas acústicas que generan las estrellas”. Estos sonidos son fruto de las investigaciones del propio Garik Israelian. “No debemos olvidar la visión científica que tiene Eno de la música”.

El cartel de este festival para científicos lo cierra la banda de rock Anathema y el rapero MC Hawking que usa la voz sintetizada del físico para componer canciones de divulgación científica.

Starmus 2016 sigue la estela de las últimas ediciones y congregará a científicos y divulgadores de todo el mundo en las playas de Tenerife. Para el escritor Javier Sierra, este festival es “un campamento de verano cósmico donde filosofar sobre las grandes preguntas de la humanidad”.