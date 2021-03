Mujeres con endometriosis menores de 35 años alcanzan el 95 % de éxito al vitrificar ovocitos

Cuando una mujer tiene endometriosis, una enfermedad que afecta a una de cada diez en edad fértil, en muchos casos es necesario recurrir a técnicas de reproducción asistida para conseguir un embarazo. Las alteraciones anatómicas que provoca esta patología impiden la mayoría de las veces la gestación espontánea.

La endometriosis se caracteriza por la aparición de células endometriales fuera de la cavidad uterina (ovarios, trompas, peritoneo, etc.), que tienen capacidad de perdurar y escapar a los mecanismos naturales de defensa que deberían impedir su presencia en estos lugares atípicos.

En la última década, la vitrificación de ovocitos ha permitido el desarrollo de programas de preservación de la fertilidad. Así, el número de ovocitos vitrificados y la edad de la paciente se erigen como factores clave para el éxito reproductivo. Pero, ¿cuál es el número apropiado a vitrificar en estas pacientes para optimizar las posibilidades de éxito?

Esta investigación pretende ayudar a especialistas en fertilidad y pacientes con endometriosis a establecer expectativas realistas respecto a sus posibilidades de éxito reproductivo en función de sus ovocitos vitrificados

Ana Cobo, ginecóloga

Ana Cobo, directora de la Unidad de Criopreservación del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), muestra en un nuevo estudio cómo, a medida que aumenta el número de ovocitos de la paciente, aumentan sus posibilidades de éxito. Así, en aquellas menores de 35 años con endometriosis se alcanzó un 95 % de éxito recuperando unos 20 ovocitos, mientras que la tasa de recién nacido máxima se situó cerca del 80 % en las mayores de 35.

“Anteriormente ya se conocía este dato para mujeres de preservación electiva de la fertilidad y pacientes con cáncer, pero esta información era inexistente en el caso de las pacientes con endometriosis, donde la pregunta se vuelve aún más relevante porque tienen un mayor riesgo de agotamiento prematuro de la reserva ovárica”, explica Cobo.

“Esta investigación pretende ayudar a especialistas en fertilidad y pacientes con endometriosis a establecer expectativas realistas respecto a sus posibilidades de éxito reproductivo en función de sus ovocitos vitrificados”, añade.

La importancia de la edad

El trabajo incluye datos de 485 mujeres con endometriosis que preservaron su fertilidad entre enero de 2007 y julio de 2018 en las clínicas que IVI tiene repartidas en España y que, posteriormente, intentaron quedar embarazadas.

“Estos hallazgos indican claramente el efecto beneficioso de la juventud sobre los resultados reproductivos en mujeres con endometriosis que han preservado la fertilidad; sin embargo, debemos prestar especial atención cuando se trata de mujeres con estadios avanzados de la enfermedad o cuando han necesitado tratamiento quirúrgico”, apunta la especialista.

“Si bien es cierto que obtener un número máximo de 15-20 ovocitos para vitrificar (probablemente en dos ciclos de estimulación) es relativamente sencillo en mujeres jóvenes, esto puede resultar más difícil en una paciente con una reserva ovárica comprometida, que incluso puede haberse agravado si la paciente ha sido intervenida”, continúa.

Es cierto que obtener un número máximo de 15-20 ovocitos para vitrificar es relativamente sencillo en mujeres jóvenes, pero esto puede resultar más difícil en una paciente con una reserva ovárica comprometida, como en las pacientes con endometriosis

El efecto de la cirugía en la reserva ovárica

Ana Cobo, ginecóloga

Un estudio anterior, liderado también por Cobo, revela cómo que las mujeres jóvenes lograron mejores resultados cuando tenían ovocitos vitrificados para preservar la fertilidad antes de la extirpación quirúrgica del endometrioma ovárico.

“Existe un efecto cuantitativo de la cirugía sobre la reserva ovárica. Tras la intervención quirúrgica, el número de ovocitos recuperados será menor, lo cual podrá incidir negativamente en las posibilidades futuras de lograr un embarazo”, concluye la experta.

Referencia:

Ana Cobo, Aila Coello, María José de los Santos, Juan Giles, Antonio Pellicer, José Remohí, Juan A. García-Velasco. Number needed to freeze: cumulative live birth rate after fertility preservation in women with endometriosis. Reproductive BioMedicine Online, 2021.