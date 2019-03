El montaje audiovisual afecta a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. El estilo de montaje caótico y carente de continuidad, conocido como estilo MTV, asociado a los videoclips, inhibe la frecuencia de parpadeo en los espectadores, frente a estilos de edición más convencionales como el plano secuencia y el propio de las películas clásicas de Hollywood. Esta es la conclusión de un estudio publicado recientemente en la revista Scientific Reports.

El parpadeo es un marcador de atención que ha sido previamente asociado a la comprensión narrativa de los contenidos. Investigaciones previas habían demostrado que este movimiento de los párpados se veía afectado por los contenidos de las narraciones, tanto en situaciones audiovisuales, como en situaciones de comunicación oral directa.

En este trabajo, se ha demostrado que la forma del montaje audiovisual también afecta a la frecuencia de parpadeo. De manera que la frecuencia que tenemos de parpadear se ve afectada tanto por las narrativas a las que nos enfrentamos como a la forma de los contenidos audiovisuales que consumimos.

En el estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide también se han comparado las diferencias perceptivas entre los profesionales del audiovisual, como los montadores, y los no profesionales del medio. Descubrieron que los profesionales del audiovisual que están constantemente tomando decisiones asociadas al montaje narrativo, inhiben de manera muy significativa la frecuencia de parpadeo frente a estímulos audiovisuales. Esto significa que la profesionalización audiovisual modifica el comportamiento visual.

Estos resultados pueden ser de interés para aplicarlos en entornos de creación de productos audiovisuales interesados en trabajar la atención. Desde la creación de audiovisuales de entretenimientos, como películas o programas de televisión, pasando por la publicidad, así como con pacientes con déficits de atención.

Efectos en la salud

Por otro lado, la baja frecuencia de parpadeo se asocia a visión borrosa, cansancio de la mirada e incluso al síndrome de ojo seco. Por ello, estos resultados pueden ser de interés en entornos clínicos con pacientes con problemas visuales derivados de una baja frecuencia de parpadeo. Según los científicos, los profesionales del audiovisual deberían tener un especial cuidado con su vista, sometida a esfuerzos superiores debido a la disminución del parpadeo.

Esta investigación la realizaron con 40 sujetos, 20 de ellos profesionales del audiovisual, utilizando técnicas de electromiografía. Se presentaron a los sujetos, de manera aleatoria, tres estilos diferentes de montaje audiovisual: plano secuencia, estilo Hollywood y estilo MTV.

Los estímulos fueron realizados ad hoc para esta investigación. En este trabajo participaron profesionales de Radio Televisión Española, gracias a la colaboración del Instituto RTVE. Celia Andreu-Sánchez y Miguel Ángel Martín-Pascual son investigadores del grupo Neuro-Com y profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agnès Gruart y José María Delgado-García son investigadores de la División de Neurociencias y catedráticos de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla.

Referencia bibliográfica:

Andreu-Sánchez, C., Martín-Pascual, M.A., Gruart, A., and Delgado-García, J.M. Eyeblink rate watching clasical Hollywood and post-classical MTV editing styles, in media and non-media professionals. Scientific Reports, 7: 43267. Doi: 10.1038/srep3267