Moléculas sintéticas capaces de dirigir fármacos al neuroblastoma

Un equipo multidisciplinar de científicos de diferentes centros de investigación de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran varios hospitales y las universidades Politécnica (UPM) y Complutense (UCM), ha desarrollado moléculas sintéticas capaces de unirse a células de neuroblastoma de forma específica.

El desarrollo de sistemas como este, capaces de reconocer células cancerosas y de dirigir únicamente hacia ellas los fármacos necesarios para eliminar el tumor, es un objetivo primordial para incrementar la eficacia de la terapia y disminuir los temidos efectos indeseados asociados. Por ahora los ensayos se están realizando en ratones, pero los investigadores esperan poder estudiar su aplicación en humanos en un plazo de 2 a 5 años.

El neuroblastoma es un tipo de tumor pediátrico muy agresivo que presenta un pronóstico muy complicado cuando se detecta en estado metastásico. El tratamiento actual implica la administración de agentes quimioterápicos con el fin de destruir las células cancerosas y frenar la evolución de la enfermedad.

Desafortunadamente, estos fármacos carecen de especificidad hacia las células malignas y producen numerosos efectos secundarios y toxicidad sistémica elevada, comprometiendo significativamente las posibilidades de curación y la calidad de vida de los pacientes. Con el objetivo de encontrar nuevas soluciones para mejorar esta situación, varios organismos madrileños de investigación, en colaboración con diversos hospitales, pusieron en marcha un estudio del que ya han comenzado a salir resultados.

Solo con la cerradura adecuada

Durante el desarrollo del mismo, se ha sintetizado una familia de moléculas capaces de unirse de forma específica a una proteína que se encuentra presente en la membrana celular de más del 90 % de las células de neuroblastoma, el transportador de norepinefrina (NET).

“Estas moléculas constan de una pequeña estructura central compuesta por aminoácidos naturales que actúan como andamios o soportes moleculares capaces de presentar estructuras específicamente diseñadas para encajar en los centros de reconocimiento de la proteína NET de manera similar a la que una llave encaja en su cerradura”, explica Alejandro Baeza, investigador de la UPM que ha participado en el proyecto.

“De esta forma, el proceso de reconocimiento es altamente selectivo ya que solo se produce la unión con la ´cerradura´ adecuada, que está localizada únicamente en la superficie de las células de neuroblastoma y no en las células sanas de los tejidos sanos vecinos al tumor”, concluye Baeza.

La eficacia de estos andamios moleculares se ha ensayado en ratones que portan esta enfermedad, demostrando su capacidad de transportar tanto fármacos como agentes de diagnóstico. Actualmente se está trabajando en la aplicación de esta tecnología para el transporte específico de fármacos antitumorales en modelos de neuroblastoma similares a los que aparecen en humanos, concretamente en modelos de ratón transgénico que experimentan neuroblastoma metastásico espontáneo. De forma paralela, se está estudiando el uso de estos sistemas en la mejora de las técnicas de diagnóstico clínico temprano de esta enfermedad.

Referencia bibliográfica:

Villaverde, Gonzalo; Alfranca, Arantzazu; González-Murillo, África; Melen, Gustavo J.; Castillo, Rafael R.; Ramírez, Manuel; Baeza, Alejandro; Vallet-Regi, María. (2019). Molecular Scaffolds as Double-Targeting Agents For the Diagnosis and Treatment of Neuroblastoma. ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 58 (10): 3067-3072. DOI: 10.1002/anie.201811691

El proyecto se ha llevado a cabo en el seno de una colaboración establecida desde hace varios años entre el grupo de la Profesora María Vallet de la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Manuel Ramírez Orellana del Hospital Niño Jesús y el Dr. Alejandro Baeza, anteriormente investigador del grupo de la Profesora Vallet y en la actualidad Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Para los ensayos también se ha contado con la colaboración de la Dra. Arantzazu Alfranca del Hospital La Princesa. También el Hospital 12 de octubre y el CIBER-BBN han participado en el estudio. El proyecto ha sido financiado a través de la Advanced Grant VERDI (ERC-2015 AdG, no. 694160), el proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad, (MEC) (MAT2015-64831-R) y la Asociación NEN, Asociación Pablo Ugarte and Fundación Neuroblastoma.