Medio millón de niños británicos vive en la pobreza por el tabaquismo de sus padres

Un trabajo publicado en la revista BMC Public Health indica que 432.000 niños descendientes de la población británica se encuentran en situación de pobreza ya que sus padres dedican al tabaco el dinero que podría cubrir las necesidades domésticas y de comida. Estos niños no aparecen en las estadísticas oficiales de pobreza infantil porque el umbral de esta se calcula a partir del nivel de ingresos de una familia.

Sin embargo, ”fumar reduce la renta disponible para que las familias de ingresos bajos puedan alimentar, vestir y cuidar a sus niños”, recuerda Tessa Langley, doctora del centro británico para el estudio del alcohol y el tabaco en la Universidad de Nottingham (Gran Bretaña), que ha dirigido la investigación.

Según los cálculos efectuados por su equipo a partir de varias encuestas nacionales, si al establecer el umbral de la pobreza se eliminara del apartado de ingresos familiares la cantidad que los padres dedican al tabaco, 432.000 niños pasarían a engordar las cifras de la pobreza infantil.

Esta fracción de niños se añadiría a los 2,3 milliones que sí están clasificados dentro de esta categoría. Casi la mitad de ellos, 1,1 millones, viven con al menos un adulto que es fumador.

En todos estos casos, el tabaco es una parte muy importante del gasto familiar. “El umbral de pobreza para una familia de dos padres con dos hijos es de unos ingresos de 392 libras semanales. Si ambos son fumadores, estarían gastando una media de 50 libras por semana, lo que es una gran suma para un presupuesto ya de por sí ajustado”, explica la investigadora.

El precio medio de 20 cigarros en Gran Bretaña es de 7 libras, aunque algunas familias optan por reducir los costes con marcas baratas o fumando tabaco de liar.

Acción gubernamental

Este es el primer estudio británico que muestra el grado en el que el tabaquismo empeora la pobreza infantil. Los resultados concuerdan con lo observado en otros lugares del mundo como EE UU, donde los fumadores gastan menos en la vivienda que los que no fuman, o en la India, donde según un trabajo reciente el tabaquismo provoca recortes en el dinero destinado a la educación, la alimentación y el ocio.

“Este estudio demuestra que si nuestro gobierno y los servicios de salud priorizaran el tratamiento del tabaquismo, habría un fuerte efecto, no solo en la salud, sino también en la pobreza infantil”, señala Langley.

También destaca la necesidad de determinar con precisión de dónde (alimentación, ropa, calefacción...) se retira el dinero destinado a mantener la adicción para futuras investigaciones.

Referencia bibliográfica:

Belvin, C. et al. "Parental smoking and child poverty in the UK: An analysis of national survey data". BMC Public Health Mayo 2015