Más riesgo de inflamación en el epicardio en diabetes con cardiopatía isquémica

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga han evaluado los niveles de expresión del ARN mensajero (ARNm) en el tejido adiposo epicárdico de pacientes con cardiopatía isquémica, estratificando por el estado de diabetes mellitus tipo 2 y su asociación con variables clínicas y bioquímicas.

Según los resultados del nuevo estudio, publicado en Journal of Translational Medicine, los investigadores han detectado que los niveles de expresión de ARNm fueron mayores en pacientes con cardiopatía isquémica y diabetes. En estos últimos, los receptores scavengers (RS), implicados en el depósito de colesterol en la pared arterial durante la aterogénesis, se identificaron como factores de riesgo independientes asociados a la cardiopatía isquémica, junto con los niveles de glucosa, insulina y la presencia de tabaquismo, hipertensión y dislipidemia.

Para lograr estos resultados han colaborado investigadores del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV) y del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN). “Las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y los RS desempeñan un papel muy importante en la formación y el desarrollo de las placas ateroscleróticas, pero sabemos muy poco sobre su presencia en el tejido adiposo epicárdico (TAE)”, explica Manuel Jiménez-Navarro, jefe de grupo del CIBERCV y uno de los coordinadores del estudio.

Según explica Lourdes Garrido, investigadora del CIBEROBN en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, “los niveles de expresión genética de los receptores scavengers, capaces de mediar la respuesta inmune, se encuentran en el tejido adiposo epicárdico, con presencia más elevada en pacientes con cardiopatía isquémica y diabetes, por lo que se identifican como factor de riesgo cardiovascular en la patología”, indica Garrido. Por lo tanto, este trabajo sugiere la importancia del tejido adiposo en la aterosclerosis coronaria en pacientes diabéticos.

Para la realización del estudio fueron incluidos 45 pacientes con cardiopatía isquémica que se sometieron a cirugía de derivación de la arteria coronaria y 23 a cirugía de reemplazo valvular como grupo control, divididos según presentasen diabetes mellitus tipo 2 o no. Los investigadores concluyen que “nuestros datos revelaron un perfil predominantemente inflamatorio en el tejido adiposo epicárdico (TAE) en pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica, en comparación con aquellos sin diabetes, mostrando niveles elevados de algunos tipos de receptores en el TAE ”.

Una de las principales causas de mortalidad

La cardiopatía isquémica es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados y, por ello, existen diferentes estrategias para mejorar su pronóstico como la revascularización coronaria, la cirugía de derivación y la rehabilitación cardíaca. Las últimas investigaciones en la materia han puesto en relieve el papel relevante del tejido adiposo epicárdico en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica.

Referencia bibliográfica:

Concepción Santiago‑Fernández, Luis M. Pérez‑Belmonte, Mercedes Millán‑Gómez, Inmaculada Moreno‑Santos, Fernando Carrasco‑Chinchilla, Amalio Ruiz‑Salas, Luis Morcillo‑Hidalgo, José M. Melero, Lourdes Garrido‑Sánchez y Manuel Jiménez‑Navarro. Overexpression of scavenger receptor and infiltration of macrophage in epicardial adipose tissue of patients with ischemic heart disease and diabetes. https://doi.org/10.1186/s12967-019-1842-2