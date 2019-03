Más de un tercio de la población prima la sostenibilidad sobre el crecimiento

Más de un tercio de la población española (37%) preferiría ignorar o detener el crecimiento económico para lograr la sostenibilidad ambiental, según un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) que ha evaluado la opinión pública sobre el crecimiento económico, el medio ambiente y la prosperidad a través de una encuesta en la que ha participado un millar de ciudadanos españoles. El estudio, realizado por Stefan Drews y Jeroen van den Bergh, ha sido publicado en la revista Global Environmental Change.

Según Stefan Drews, "durante décadas, ha habido un debate académico y público sobre si el crecimiento económico es compatible con los objetivos medioambientales y si se trata de un buen indicador del progreso. Aunque esta cuestión ha recibido una atención considerable por parte de los medios de comunicación y de los foros públicos, hay muy poco conocimiento sistemático acerca de lo que piensa el público en general. Esto nos sirvió como motivación para iniciar la investigación".

Tipo de estrategia

La encuesta investigó la opinión de los españoles sobre qué tipo de estrategia de crecimiento y medioambiente deberían seguir las políticas públicas. Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados (59%) está a favor de continuar con el crecimiento, ya que se puede combinarse con la sostenibilidad ambiental (habitualmente denominada crecimiento verde). Más de un tercio de la población (37%) preferiría ignorar o detener el crecimiento económico para lograr la sostenibilidad ambiental. De este porcentaje, el 21% se mostró a favor de ignorar el crecimiento como objetivo político, mientras que el 16% apoyó detenerlo por completo. Del conjunto de los encuestados, sólo el 4% expresó una clara e incondicional apuesta a favor del crecimiento a cualquier precio.

El cuestionario presentaba 40 preguntas sobre aspectos diversos del debate sobre el crecimiento económico. Por ejemplo, la creencia más generalizada a favor del crecimiento (con una adhesión del 80%) es que es necesario para crear puestos de trabajo. Al mismo tiempo, alrededor del 40% de la población cree que "una buena vida sin crecimiento económico es posible".

Otro tema controvertido del debate es si el crecimiento económico ilimitado es o no posible. Respecto a cuándo creen que el crecimiento económico podría llegar a su fin en los países ricos industrializados, los encuestados ofrecieron respuestas que van desde una visión muy pesimista hasta una muy optimista. Un considerable 44% cree que el crecimiento económico podría detenerse en de los próximos 25 años. En el otro extremo, casi el 30% cree que el crecimiento podría ser infinito. Las razones socioeconómicas (como la desigualdad) tienen más peso que las ambientales (por ejemplo, la escasez de energía) a la hora de justificar las creencias en el fin del crecimiento. Una gran confianza en la tecnología y en el ingenio humano son las principales razones argumentadas por quienes creen en el crecimiento ilimitado.

Polarización de opiniones entre la ciudadanía

La encuesta también incluía preguntas sobre cuestiones socio-demográficas y psicológicas. Los resultados muestran que las personas con valores más conservadores (por ejemplo, quienes dan mucho más valor a la tradición y la seguridad) mantienen puntos de vista especialmente fuertes a favor del crecimiento. Asimismo, las personas más religiosas y con tendencias políticas de centro-derecha tienen una visión más positiva sobre el crecimiento económico.

"El valor general de este estudio es que proporciona una imagen completa y matizada de la opinión pública sobre las relaciones entre el crecimiento económico, el medio ambiente y la prosperidad", dice Drews. Los resultados sugieren que no solo existe polarización de opiniones entre los académicos, sino también entre el público en general. Los responsables políticos pueden aprender del estudio que el objetivo social del crecimiento económico es cuestionado por muchas personas por motivos tanto sociales como ambientales.

Referencia bibliográfica

Drews S., Van Den Bergh J.C.J.M. "Public views on economic growth, the environment and prosperity: Results of a questionnaire survey". Global Environmental Change. 2016, vol. 39, p. 1-14 http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.001