Un marcador viral para predecir la gravedad de la gripe en pacientes infectados

Los virus de la gripe contienen material genético defectuoso que puede activar el sistema inmunológico en pacientes infectados, por lo que niveles más bajos de estas moléculas pueden aumentar la gravedad de la infección por este virus.

Esta es la principal conclusión de una investigación desarrollada por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC), que acaba de publicarse en la revista PLOS Pathogens.

La gripe es particularmente peligrosa para los bebés, los ancianos y las personas con problemas médicos subyacentes, aunque las personas sanas también pueden experimentar una infección grave por este virus. En este sentido, es bien conocido que entre las múltiples cepas del virus de la gripe que circulan anualmente, algunas son más virulentas que otras.

“Hasta ahora se habían encontrado marcadores de la gravedad para cepas específicas, pero no un marcador más general como este, que se aplica a múltiples cepas y resultaría más útil en la toma de decisiones clínicas y en el diseño de estrategias de prevención”, explica Ana Falcón, líder de la investigación.

Para identificar este marcador, los investigadores del CIBERES y del CNB-CSIC, en colaboración con otras instituciones sanitarias y de investigación, se centraron en los genomas virales defectuosos (DVGs, por sus siglas en inglés). Estas moléculas, que consisten en fragmentos de ARN viral con información genética defectuosa, se encuentran en múltiples cepas del virus de la gripe.

Trabajos anteriores sugerían que los DVGs activan el sistema inmunológico en animales infectados, y podrían restringir la gravedad de la infección por gripe, por lo que en este estudio los investigadores se centraron en probar si estas moléculas servirían como un marcador general de la gravedad de la gripe.

Influencia de una alta y baja cantidad de ARN en la evolución y gravedad de la gripe. /Ana Falcón, CNB-CSIC CIBERES, Plos Pathogens 2017

Se puso a prueba la validez de este marcador tanto en ratones infectados como en cultivos de células de tejido respiratorio humano con diferentes cepas del virus de la gripe A H1N1, el subtipo responsable de la pandemia de gripe de 2009. Los resultados obtenidos revelaron que las cepas que resultan en niveles más bajos de acumulación de DVG en los cultivos celulares también produjeron una infección más grave en los ratones.

El equipo también analizó los genomas de virus aislados procedentes de muestras tomadas a personas que experimentaron una infección severa o fallecieron por gripe durante la pandemia de ‘gripe porcina’ de 2009 o brotes posteriores de gripe de características similares. Encontraron que las cepas H1N1 que causaban síntomas severos tenían significativamente menos acumulación de DVG que las cepas de gripe A muestreadas de personas que solo experimentaban síntomas leves.

En conjunto, estos resultados sugieren que los niveles bajos de DVGs pueden indicar un mayor riesgo de enfermedad grave en pacientes infectados con el virus de la gripe A. Con más investigaciones, estos hallazgos podrían ayudar a predecir la gravedad de la gripe, guiar el tratamiento del paciente e informar las estrategias de prevención de la gripe.

Referencia bibliográfica:

Jasmina Vasilijevic, Noelia Zamarreño, Juan Carlos Oliveros, Ariel Rodríguez-Frandsen, Guillermo Gómez, Guadalupe Rodríguez, Mercedes PeÂrez-Ruiz, Sonia Rey, Isabel Barba, Francisco Pozo, Inmaculada Casas, Amelia Nieto, Ana Falcón. Reduced accumulation of defective viral genomes contributes to severe outcome in influenza virus infected patients. Plos Pathogens 2017 https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006650