Un mapa interactivo muestra cómo será el clima en Norteamérica dentro de 60 años

A pesar de las evidencias científicas, una parte de la ciudadanía de EE UU duda de los efectos adversos y las dimensiones del cambio climático. Según una encuesta publicada a finales de 2018 por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), hasta un 14% de los estadounidenses se muestran escépticos.

Para concienciar sobre el calentamiento global, Matthew Fitzpatrick, investigador del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland y Robert Dunn, profesor en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, han estudiado las previsiones climáticas de 540 áreas urbanas de Norteamérica –530 de EE UU y 10 de Canadá– para el año 2080.

A partir de los resultados, han desarrollado una aplicación web con un mapa que relaciona cada ciudad con otra que a día de hoy tiene unas condiciones climáticas similares a las que tendrá en un futuro la primera. El objetivo del trabajo, publicado esta semana en la revista Nature Communications, es ilustrar de forma clara e intuitiva cómo el cambio climático afectará la vida de 250 millones de personas en las próximas décadas.

“El estudio muestra que los cambios climáticos que experimentará el planeta son tan relevantes que a finales del siglo XXI el clima de muchas ciudades de América del Norte se asemejará al de otros lugares situados a casi 1.000 kilómetros de distancia y principalmente al sur”, declara a Sinc Fitzpatrick.

“Para divulgar estas conclusiones, pensamos que el método de cartografía análoga al clima –que hace coincidir el clima futuro esperado de un lugar con el contemporáneo en otro lugar– era el ideal porque traduce las predicciones climáticas globales abstractas en experiencias más personales y locales. Esperamos que con un medio más intuitivo los resultados tengan un mayor impacto y ayuden a concienciar sobre el problema”, añade.

En el mapa, las áreas urbanas pueden aparecer vinculadas a varias ciudades distintas. Los expertos decidieron realizar varias predicciones climáticas en función de si las emisiones de CO 2 siguen aumentando a lo largo del siglo XXI o si alcanzan su punto máximo alrededor del año 2040 y a partir de ahí empiezan a disminuir.

“Elegimos estos dos parámetros porque queríamos mostrar cuál puede ser el impacto si continuamos con las tasas de emisión actuales o similares y qué efectos positivos podría tener la reducción de las emisiones”, sostiene el experto.

“Desde una perspectiva científica, es mejor utilizar varios escenarios futuros, ya que no podemos predecir con un 100 % de certeza lo que sucederá. Así, podemos al menos hacernos una idea de la gama de resultados potenciales”, precisa.

En el caso de Washington D.C., por ejemplo, su clima en 2080 sería más similar al subtropical húmedo de Pargould (Arkansas) de hoy en día, si las emisiones alcanzan su punto máximo alrededor de 2040 y luego bajan; mientras que si las emisiones siguen creciendo, sus condiciones climáticas se asemejarían a las de Greenwood (Misisipi).

Asimismo, el clima de Nueva York será como el de Jonesboro (Arkansas) si siguen en aumento las emisiones o como el de Lake Shore (Maryland), si se toman medidas para reducirlas.

Climas nunca registrados

Según los resultados de la investigación, si las emisiones continúan aumentando a lo largo del siglo XXI, el clima en las áreas urbanas de América del Norte será más parecido al clima actual de los lugares situados a 850 kilómetros de distancia hacia el sur.

En concreto, el clima de las ciudades en el noreste tenderá a parecerse más a los subtropicales húmedos típicos del Medio Oeste o del sureste de los EE UU, que hoy en día es más cálido y húmedo en todas las estaciones.

Las áreas del este, entre las que se incluyen Boston, Nueva York y Filadelfia, tendrán unas condiciones climáticas más parecidas a las del sur y el sudeste del país. Asimismo, se espera que los climas de las ciudades del oeste se parezcan más a los del sudoeste desértico o del sur de California.

Los expertos también destacan que no ha sido posible establecer comparaciones con todas las previsiones, lo que indica que para la década de 2080 muchas ciudades norteamericanas podrían tener climas sin equivalente moderno en la región.

“Nuestros resultados también muestran que no sólo está cambiando la temperatura, sino que climas que no existen actualmente en América del Norte aparecerán en muchas áreas urbanas. Esto tendrá consecuencias para la naturaleza, la agricultura y los entornos urbanos ", concluye Fitzpatrick.

