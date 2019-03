La luz del sincrotrón ALBA busca nuevas vacunas para peces

Las enfermedades víricas son una de las mayores preocupaciones para la industria de la acuicultura. Una infección en una piscifactoría puede contagiarse muy fácilmente y causar estragos en toda la producción. Por ello, los controles sanitarios son elevados y a los peces se les administran vacunas que, sin embargo, tienen ciertosinconvenientes: coste de producción y administración o riesgos ambientales y de reversión de la enfermedad.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) está buscando alternativas a las vacunas convencionales en el sincrotrón ALBA.

“La vacuna que planteamos se basa en unas nanopartículas formadas por proteínas del virus que causa la enfermedad”, explica Nerea Roher, investigadora del Instituto de Biotecnología y de Biomedicina (IBB) y de la UAB.

A diferencia de las vacunas convencionales, administradas por inyección, estas nanopartículas van por vía oral. De este modo pueden ser suministradas a los animales con la comida, lo que supone mucho menos estrés y un coste de administración muy menor.

Los resultados obtenidos indican que estas nanopartículas son prometedoras y buenas candidataspara hacer vacunas contra algunas enfermedades víricas de los peces. En el estudio, publicado recientemente a Frontiers in Immunology, han probado, tanto in vitro como in vivo en pez cebra y en trucha arco iris, que las nanopartículas despiertan unarespuesta inmunitaria.

Sin riesgo para los consumidores y peces

Los expertos quieren confirmar estos resultados y observar qué pasa exactamente dentro de las células de los peces. Por eso investigan en el sincrotrón ALBA, en la línea de microscopía de infrarrojo MIRAS. Por un lado, han introducido el virus inactivado en un grupo de células, para que cause una respuesta inmune, tal y como ocurre con las vacunas.

Por otro, han tratado otras células con las nanopartículas, formadas por proteínas de estos virus. Analizándolas con la luz de sincrotrón y comparando sus resultados, comprobarán si las nanopartículas son capaces de despertar en las células la misma respuesta inmunitaria que genera el virus. Si es así, querrá decir que las nanopartículas son adecuadas para proteger las células de una futura infección vírica.

“De esta forma podemos asumir que el animal sería capaz de responder eficazmente delante un virus real”, comenta Roher. El análisis con la microscopía de infrarrojo del sincrotrón permite “ver la respuesta de las células a gran resolución y de forma global”, añade Manel Sabés, investigador de la UAB y del ALBA, “lo que nos debe permitir reforzar los resultados obtenidos”.

Las vacunas que está desarrollando el equipo de la UAB son para tres enfermedades graves –pueden llegar a una tasa de mortalidad del 100%– y frecuentes en peces marinos y salmónidos: la necrosis nerviosa, la necrosis infecciosa pancreática y la septicemia hemorrágica. La próxima etapa del estudio será probar las vacunas en varias especies de peces para ver si despiertan la misma respuesta inmune que se ha visto en las células.

El equipo también recuerda que estos tratamientos no tienen ningún riesgo ni para los peces ni para los consumidores. Según explica Rosemary Thwaite, investigadora de la UAB, es totalmente innocuo, ya que “a diferencia de las vacunas convencionales que tienen el virus atenuado, nuestras nanopartículas solamente contienen proteínas de este virus. No hay virus, no hay material genético, y por tanto no hay riesgo que se pueda reproducir, por ejemplo.”

Estos nuevos tratamientos podrían ser positivos también para ayudar a minimizar el uso de otros medicamentos, como los antibióticos, en las piscifactorías, ya que si se consigue tener individuos más sanos, estos ya no serían necesarios.

