Lucy y Little Foot fueron contemporáneos

En 1994, el paleoantropólogo Ronald J. Clarke encontró en el yacimiento de Sterkfontein en Sudáfrica los primeros huesos de un Australopithecus prometheus, al que bautizaron como Little Foot. Desde entonces, los investigadores han ido hallando más restos hasta la casi totalidad del esqueleto. Sin embargo, la edad de los fósiles seguía sin ser precisa.

“La cronología del yacimiento es compleja debido a la historia y características geológicas de la cueva”, apuntan los científicos en el estudio que se publica hoy en Nature. El trabajo lo lidera Darryl E. Granger, investigador en la Universidad Purdue en EE UU.

Desde su hallazgo en los años 90, varios equipos habían intentado datar los huesos de Little Foot, y hasta ahora se pensaba que había vivido hace 2,2 millones de años. La datación de los restos ha supuesto todo un reto para los científicos ya que la cueva ha experimentado diversos episodios de deposición y erosión a lo largo de su historia, y contenía además varios fósiles del género Australopithecus.

Las nuevas fechas proporcionadas ahora por Granger y su equipo se calcularon midiendo los niveles de isotopos radiogénicos de aluminio y berilio en las rocas que rodeaban los huesos. Según el análisis de los minerales, los huesos de Little Foot tienen 3,67 millones de años de antigüedad, es decir que son casi un millón y medio de años más antiguos de los que se pensaba hasta ahora.

Los datos actuales sugieren que “el esqueleto de Little Foot es contemporáneo a los primeros Australopithecus afarensis que vivieron al este de África”. Esta especie, la más longeva –vivió 900.000 años– y de la que más fósiles se han encontrado –se han localizado los restos de unos 300 individuos–, vivió hace entre 2,85 y 3,85 millones de años al este de África, en países como Etiopía, Tanzania y Kenia. Lucy fue el primer ejemplar encontrado y vivió hace 3,2 millones de años.

“El hecho de que el Australopithecus prometheus, Little Foot, sea contemporáneo a un Australopithecus afarensis, Lucy, con características morfológicas muy diferentes y hallado al este de África, plantea ahora nuevas cuestiones sobre la diversidad de los primeros homínidos y sus relaciones filogenéticas”, destaca Granger.

Herramientas de piedra más antiguas

Pero la técnica empleada por los científicos no solo permitió establecer la cronología de los huesos de Little Foot sino también encontrar las herramientas de piedra más antiguas de la cueva que datan de hace unos 2,18 millones de años.

“Estas herramientas tienen edades similares a las halladas en otros yacimientos del sur de África”, concretan los investigadores quienes concluyen que teniendo en cuenta las edades de las herramientas halladas en otros yacimientos africanos, la industria de la piedra “estuvo presente en Sudáfrica hace más de 2 millones de años”.

