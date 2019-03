Los pumas de Los Ángeles cazan cada vez más cerca de las casas

El famoso letrero de Hollywood que se eleva en el Monte Lee de Los Ángeles (EE UU), presencia la visita a diario de miles de turistas que posan ante las cámaras en busca de la mejor foto para colgar en sus redes sociales. Pero ellos no son los únicos que pasean por allí. Un estudio publicado en PLoS ONE desvela que los pumas (Puma concolor) cazan cerca de los asentamientos humanos de Los Ángeles, una de las únicas grandes ciudades donde habitan estos depredadores felinos.

Los autores, investigadores de la Universidad de California, realizaron observaciones de campo y utilizaron collares con tecnología GPS para localizar a 26 pumas de los alrededores de las montañas de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles.

Aunque los resultados muestran que tanto los machos como las hembras tienden a cazar cerca de las poblaciones humanas, las hembras son las que más se acercan, hasta llegar a estar a menos de dos kilómetros. Los machos, sin embargo, prefieren aprovecharse de los ciervos que habitan cerca de arroyos y ríos de los bosques.

Los autores sugieren que las hembras deciden cazar en zonas más desarrolladas como parte de una estrategia para evitar encuentros con machos agresivos.

Tras su presa

La elección del terreno de caza refleja las áreas donde las presas son más abundantes. La presa principal de los pumas, el ciervo mulo (Odocoileus hemionus) se siente atraído por las fuentes de agua y la exuberante vegetación, así como piscinas y jardines cultivados en poblaciones humanas.

Este acercamiento de los ciervos a las ciudades provoca que los pumas vayan en su busca y entren en las poblaciones.

Los autores sugieren que los patrones de caza de estos felinos reflejan el equilibrio entre una aversión a las zonas de asentamiento humano y una atracción para aprovecharse de estos ricos entornos.

Comprender cómo interactúan los grandes felinos con el desarrollo de las poblaciones humanas ayuda, según la investigación, a la planificación de estrategias para la conservación de esta especie.

Referencia bibliográfica:

John F. Benson, Jeff A. Sikich, Seth P. D. Riley: “Individual and Population Level Resource Selection Patterns of Mountain Lions Preying on Mule Deer along an Urban-Wildland Gradient”. PLOS ONE, 2016; 11 (7): e0158006 DOI: 10.1371/journal.pone.0158006