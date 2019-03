Los primates llevan 16 millones de años infectados por virus asociados al VIH

Los virus que provocan enfermedades se enfrentan a sus huéspedes en una batalla en la que los genes antivirales incrementan la supervivencia del huésped, y el virus, por su parte, selecciona las mutaciones que contrarrestan los antivirales del hospedador.

Ahora, en un estudio publicado en la revista PLOS Pathogens, científicos del Boston College (EE UU) han investigado la historia de las adaptaciones que realizan tanto los virus como sus huéspedes, y sugieren que, en concreto, los lentivirus relacionados con el VIH han infectado a los simios africanos desde hace 16 millones de años.

Interesado en la historia de los lentivirus, Welkin Johnson, líder de la investigación, estudió un gen antiviral –que tienen en su genoma algunos primates– que codifica para una proteína llamada TRIM5.

“El gen de TRIM5 forma parte de los llamados factores de restricción que han evolucionado para proteger a las células del huésped de la infección de un virus”, comenta Johnson. Según el estudio, esta proteína, una vez que el lentivirus ha entrado en las células del huésped, interactúa con su membrana impidiendo que se multiplique.

Dada su especificidad para los retrovirus, los investigadores plantearon que la evolución del gen de TRIM5 en los monos africanos revelaría el tiempo que los lentivirus, muy vinculados a los SIV actuales, llevan infectándolos.

El árbol filogenético de TRIM5

Para trazar un árbol filogenético de TRIM5, los científicos analizaron y compararon las secuencias de ADN de genes que codifican proteínas de 22 especies de primates africanos. Identificaron un grupo de cambios adaptativos únicos de las proteínas TRIM5 en solo un subconjunto de monos, los cercopitécidos (Cercopithecidae).

Las variaciones en esta familia de primates, entre los que se incluyen macacos y babuinos, sugieren que los lentivirus ancestrales comenzaron su colonización en África hace entre 11 y 16 millones de años.

“La correlación entre las adaptaciones específicas para un linaje del virus y la capacidad de restringir los virus endémicos del anfitrión apoyan la hipótesis de que los ancestros de los SIV modernos llevan en África desde hace 16 millones de años”, concluye Johnson.

Referencia bibliográfica:

Welkin Johnson et al. “Evolutionary and Functional Analysis of Old World Primate TRIM5 Reveals the Ancient Emergence of Primate Lentiviruses and Convergent Evolution Targeting a Conserved Capsid Interface”. PLOS Pathogens. Doi:10.1371/journal.ppat.1005085. 20 de agosto de 2015.