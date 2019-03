Los peces del Amazonas, amenazados por la desaparición de los bosques inundados

Los bosques riparios, que crecen a lo largo de los ríos, son fundamentales para la alimentación y la reproducción de los peces, ya que les proporcionan protección y alimento. “En la Amazonía son bosques que se inundan periódicamente formando un hábitat específico llamado várzeas", señala Javier Lobón-Cervia, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

En este trabajo, publicado en la revista Hydrobiologia, el equipo de investigación describió los factores que determinan la diversidad y la abundancia de los peces presentes en las masas de agua de las selvas amazónicas. Para ello, los científicos muestrearon las poblaciones de peces de 35 lagos de inundación a lo largo de 2.000 km del Amazonas durante la época en la que el nivel del agua es más alto.

Los datos demuestran que tanto la riqueza de especies como su abundancia aumentan en las zonas de bosque inundado cuando el río Amazonas está más cerca. Los resultados se reflejan de la misma manera en la riqueza y abundancia de especies capturadas por las pesquerías regionales.

La deforestación amenaza a los ecosistemas

En las últimas décadas, los bosques inundados se han visto seriamente amenazados por la explotación forestal, la agricultura y otras actividades humanas tales como los grandes proyectos hidroeléctricos o la creación de embalses.

“Se han deforestado bosques que suponen uno de los hábitats más importantes para la supervivencia de cientos de especies, entre ellas, las especies migrantes, que colonizan estas zonas inundadas”, contextualiza Lobón Cervia.

La conservación de los bosques inundables es fundamental para el mantenimiento de estas poblaciones y urge detener la deforestación de las zonas de inundación porque su consecuencia será la reducción severa de la riqueza y abundancia de los peces.

“Además del perjuicio que supone para la biodiversidad, hay que recordar que la pesca es el sustento fundamental de las poblaciones humanas que se asientan en la región, para las que los peces son el principal aporte proteico a su dieta”, concluye el investigador del MNCN.

Referencia bibliográfica:

Lobón-Cerviá, J., Hess, L.L., Melack, J.M., Araujo-Lima, C.A.R.M. (2015) "The importance of forest cover for fish richness and abundance of the Amazon floodplain". Hidrobiologia. DOI: 10.1007/s10750-014-2040-0