Los niños aprenden a cuantificar en el mismo orden en todos los idiomas

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han participado en un estudio que demuestra que los niños aprenden a cuantificar en el mismo orden, independientemente del idioma que hablen. Los resultados se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trabajos previos sobre palabras de números –cuantificadores numerales– ya habían sugerido que los niños las aprenden siguiendo un orden universal cardinal creciente: “uno”, “dos”, “tres”.

Ahora se ha visto que existe también un patrón universal para los cuantificadores indefinidos, basado en factores relativos al significado de cada término y a su uso. Los niños los aprenden a pesar de que no se les haya enseñado explícitamente qué quieren decir y cómo se tienen que utilizar.

Los resultados aportan una nueva perspectiva al debate de la universalidad del lenguaje porque se han hallado propiedades comunes en el proceso de aprendizaje de lenguas, en contraste con las normas propias de cada idioma. El estudio abre también las puertas a la creación de pruebas de evaluación aplicables a todas las lenguas.

La investigación es resultado de una acción COST (siglas de Cooperation in Science and Technology) para estudiar el desarrollo lingüístico de los niños europeos. Liderada por la Universidad de Cambridge, han participado más de 50 investigadores de todo el mundo. Anna Gavarró, profesora de Lingüística de la UAB, ha realizado uno de los estudios en España.

Experimento con 768 niños

Los investigadores han analizado cómo los niños de cinco años entienden los cuantificadores “todos”, “ninguno”, “unos cuantos” y “la mayoría”. Lo han hecho con un total de 768 niños y 536 adultos hablantes de 31 idiomas (del cantonés al catalán, castellano o vasco; del polaco al urdú y el coreano, etc.), que representan 11 familias de lenguas.

En el experimento se les mostraban cinco objetos y cinco cajas con cero a cinco objetos dentro de las cajas. Los investigadores pedían a los niños si una afirmación con un cuantificador (por ejemplo, “todas las manzanas están a la caja”) era cierta según lo representado en una imagen. Los resultados fueron analizados teniendo en cuenta criterios de totalidad, complejidad del significado de los cuantificadores e 'informatividad' (afirmaciones más o menos precisas).

Los niños dominan el significado de los cuantificadores en estas edades, independientemente de la morfología o la sintaxis de las lenguas estudiadas, y aprenden antes unas expresiones como "todo" antes que “ninguno”, explica Gavarró.

Según la investigadora, los niños mostraron el aprendizaje de los cuantificadores en un orden similar, basado en su significado y uso. Por ejemplo, entendieron mejor “todos” y “ninguno” que “unos cuantos” y “la mayoría”, lo que indica que aprenden palabras que implican totalidad a una etapa más temprana de desarrollo que otros que denotan la parcialidad de un grupo.

Referencia bibliográfica:

"Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers". PNAS 2016; doi:10.1073/pnas.1601341113