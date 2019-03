Los neandertales de El Sidrón masticaban material no comestible

Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad de Oviedo, CSIC y Universidad de York (Reino Unido) han descubierto la primera evidencia física de restos de material no comestible en la boca de un neandertal. Entre ellos destaca un pequeño resto de fibra de madera de conífera (285 x 40 micrómetros -μm-) hallada en el molar de uno de los individuos adultos (el número 5).

Según el estudio publicado en la revista Antiquity, el resto del material no se presta a confusión con otras partes comestibles de las coníferas, por lo que su ingestión no estaría relacionada con la dieta, afirman los autores. El hallazgo de este material, junto a compuestos químicos extraídos y el desgaste y abrasión que presentan las piezas estudiadas, reforzaría la idea del uso de los dientes para actividades no relacionadas con la alimentación.

Para los científicos, esto pone de relieve la necesidad de considerar una amplia gama de vías potenciales no relacionadas con la alimentación por las que este tipo de material puede haberse incrustado en el cálculo dental. En el caso de los neandertales, el descubrimiento es particularmente significativo porque existen pruebas persistentes del uso no alimentario de los dientes.

Sin embargo, el equipo, dirigido por Karen Hardy de la UAB, no puede afirmar si el material hallado se utilizó para la higiene oral, fue consecuencia del uso de la boca como una tercera mano o si incluso pudo ser inhalado o ingerido accidentalmente. Pero su presencia confirma que puede hallarse material no comestible en la placa dental.

Según Hardy, este trabajo amplía la perspectiva de lo que las poblaciones antiguas pueden aportar. El análisis del cálculo dental humano es un medio para obtener información directa sobre la vida de nuestros parientes de homínidos más próximos.

Referencia bibliográfica:

Karen Hardy et al. "Neanderthals, trees and dental calculus: new evidence from El Sidrón" Antiquity 90(350):290-301 Abril de 2016 DOI: 10.15184/aqy.2016.21