Los implantes cocleares en edad temprana mejoran la comprensión lectora de los niños

Los niños con problemas auditivos severos a los que les colocaron implantes cocleares antes de que cumplieran dos años registraron mejores resultados en comprensión lectora respecto a otros menores de la misma edad y nivel educativo cuyos dispositivos fueron implantados más tarde. Es la principal conclusión de un estudio dirigido por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“El beneficio que se obtiene con los implantes cocleares depende de distintos factores, y uno de los más importantes es la edad de implantación”, explica Ramón López-Higes, investigador del departamento de Psicología Básica II de la UCM y autor principal del trabajo. “Cuanto más temprano se coloca el implante, mejor es el desarrollo del lenguaje”, añade.

El estudio, publicado en Journal of Deaf Studies and Deaf Education, analizó la comprensión lectora en tres grupos de 19 menores: el primero con implantes cocleares colocados antes de los 24 meses, el segundo, de niños cuyos implantes se fijaron después de los dos años hasta los cinco como máximo, y un tercero, con menores sin problemas de audición.

Los 57 participantes, de entre 8 y 12 años, asistían a colegios públicos y privados de Madrid y Castilla-La Mancha. Todos los que llevaban implantes cocleares presentaban un historial severo de pérdida auditiva. Las pruebas que tuvieron que realizar evaluaban el razonamiento perceptivo, la memoria operativa, el vocabulario y la comprensión morfosintáctica.

“En nuestro estudio se demuestra que los niños con los dispositivos colocados antes de los 24 meses registraron un nivel parecido al de los niños de su misma edad sin problemas auditivos en la comprensión de oraciones basada en claves morfosintácticas”, afirma el investigador.

Los menores cuyos implantes se fijaron después de los dos años presentaron peores resultados en todos los índices analizados, comparados con niños cuya audición era normal.

Dificultades con oraciones complejas

Si se contrastan solo los resultados de los menores con implantes, aquellos con dispositivos colocados antes de los dos años presentaron mejores registros en la prueba de conciencia morfológica y en la comprensión de las oraciones más sencillas (desde el punto de vista sintáctico y semántico).

“No obstante, si consideramos las oraciones más complejas (como pasivas o con dos verbos) el rendimiento de ambos grupos de niños es similar”, puntualiza López-Higes.

Como recomendaciones, para los menores a los que se les han colocado los implantes cocleares después de los 24 meses, los autores proponen un programa intensivo de enseñanza de la lectura, centrado en la morfología y en el dominio de la sintaxis.

En cuanto a los niños con implantes tempranos, recomiendan un trabajo de entrenamiento específico con oraciones que no siguen el orden sintáctico habitual en español y que tienen dos predicados.

El estudio, en el que también participan investigadores de la UNED, ha sido financiado por la fundación CLAVE (Atención a la Deficiencia Auditiva, según su acrónimo en inglés).

