Los flavanoles del cacao ayudan a retrasar la progresión de la diabetes tipo 2 en ratones

El cacao es un alimento rico en compuestos bioactivos como los flavanoles, con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Recientemente, se ha demostrado en cultivos celulares que los flavanoles del cacao poseen efectos antidiabéticos al promover la funcionalidad y la supervivencia de las células beta del páncreas.

En un estudio, publicado en la revista Molecular Nutrition and Food Research por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) del Instituto de Salud Carlos III, se ha comprobado este potencial efecto antidiabético por primera vez en un modelo animal de diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a más de 5 millones de personas en España.

Los resultados del trabajo muestran que los modelos murinos (con ratones) alimentados con la dieta rica en cacao durante la etapa pre-diabética –entre las semanas 6 y 15 de vida– fueron capaces de disminuir sus niveles de hiperglucemia, mejorar su sensibilidad a la insulina y ralentizar la pérdida de la masa y la función de las células beta pancreáticas. Estos animales, además, presentaron un aumento de la actividad de las defensas antioxidantes del páncreas que sirvió para mejorar la situación de estrés oxidativo y muerte celular que ocurre en el estado pre-diabético.

"Estos resultados evidencian por primera vez en un modelo animal in vivo que el cacao podría proteger frente a la pérdida de la función y de la masa de células beta del páncreas que tiene lugar en la diabetes tipo 2 y retrasar, por tanto, la progresión de la enfermedad. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones que permitan definir la magnitud real de estos beneficios y sobre todo esclarecer sus mecanismos de acción", explica la doctora María Ángeles Martín, investigadora del ICTAN y del CIBERDEM que ha liderado esta investigación.

"El cacao y sus flavanoles –prosigue la doctora Martín– han suscitado una gran atención por su potencial para prevenir la diabetes tipo 2. Se sospecha que la disfunción de las células beta se debe en parte al estrés oxidativo que aparece en la fase pre-diabética. Por lo tanto, el interés en la identificación de compuestos antioxidantes naturales que contribuyan a la preservación de las células beta ha crecido rápidamente hasta el punto de ser considerado estratégico para prevenir o tratar esta enfermedad".

Referencia bibliográfica:

Elisa Fernández-Millán, Isabel Cordero-Herrera, Sonia Ramos, Fernando Escrivá, Carmen Álvarez, Luis Goya and María Ángeles Martín. "Cocoa-rich diet attenuates beta cell mass loss and function in young Zucker diabetic fatty rats by preventing oxidative stress and beta cell apoptosis". Molecular Nutrition and Food Research.