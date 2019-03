Los dueños de gatos no admiten que viven con un gran depredador

Los gatos se han ganando una reputación de asesinos de la vida silvestre en Reino Unido debido a las estimaciones que se hacen cada año sobre los estragos que causan en la naturaleza. En España, los gatos salvajes están considerados como una de las especies invasoras más perjudiciales para los animales autóctonos de las islas del Mediterráneo.

Una investigación liderada por la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha estudiado las actitudes de los dueños de gatos domésticos (Felis catus) y las diferentes actuaciones que se podrían poner en marcha con el fin de preservar la vida silvestre ante el ataque de estos animales.

"Si queremos reducir con éxito el número de muertes causadas por gatos domésticos a la fauna silvestre, es necesario priorizar el bienestar del gato para estimular a los dueños a participar", asegura Jenni McDonald, del Centro de Ecología y Conservación de la Universidad de Exeter.

El 23% de los hogares en Reino Unido tienen a este animal como mascota, lo que supone una población de más de diez millones de gatos domésticos. Los científicos realizaron el trabajo de campo en dos pueblos del Reino Unido: Cornualles y Stirling, donde participaron un total de 58 familias, con 86 gatos.

¿Cuántas presas capturan los gatos?

Sus conclusiones indican que, independientemente de si los dueños eran o no conscientes de que su mascota era depredadora, desconocían cuántas presas capturaban de forma habitual.

Además, la mayoría de los dueños de gatos no estaba de acuerdo con que estos animales son perjudiciales para la vida silvestre, y se mostraron en contra de sugerencias como mantener a sus mascotas dentro de medidas de control. Sin embargo, sí se manifestaban dispuestos a considerar la castración que se asocia generalmente con el bienestar del gato.

“Los dueños de gatos no aceptan que son una amenaza para la vida silvestre, y se oponen a las estrategias de gestión a excepción de la esterilización. Para solucionar el problema hay que tener en cuenta las percepciones y opiniones de los dueños de los gatos”, señala McDonald.

Los resultados, que se publican en la revista Ecology and Evolution, indican que las opciones de gestión para controlar la depredación serán inútiles a menos que se centren en el bienestar del gato.

