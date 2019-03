Los dinosaurios carnívoros tenían los pies de gallina

Durante años, miles de reconstrucciones de dinosaurios han sido realizadas por paleoartistas para el cine, el cómic o la ilustración científica. Algunos aspectos han sido objeto de continuas discusiones. Este es el caso de la podoteca, la estructura de escamas que recubre los pies de los arcosaurios como cocodrilos, pterosaurios y dinosaurios, incluidas las aves.

En la mayoría de los casos, los dinosaurios terópodos se reconstruyen con una podoteca similar a la de las aves actuales. Al tiranosaurio de Parque Jurásico, por ejemplo, le colocaron unas patas de gallina aunque no existían evidencias directas de esta estructura.

Recientemente, la revista Cretaceous Research ha publicado un análisis sobre los restos de piel asociados a la extremidad posterior del terópodo Concavenator corcovatus (conocido como Pepito) del yacimiento de Las Hoyas (Cuenca), que permite establecer y reconstruir con rigor científico la estructura de escamas que cubría el pie de este espécimen.

El estudio lo han desarrollado Elena Cuesta y José Luis Sanz, paleontólogos de la Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Ortega, del grupo de Biología Evolutiva de la UNED e Ignacio Díaz-Martínez del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de Argentina (CONICET).

Las Hoyas es un yacimiento reconocido a escala mundial por su alta capacidad de preservación de animales y plantas. Este es el caso del fósil de Concavenator, un dinosaurio terópodo cuyo esqueleto está casi completo y articulado. Su excepcional preservación permite observar tejido tegumentario en diversas zonas, como en la extremidad posterior, alrededor de la cola y en el cuello. Esto permitió a los investigadores analizar el aspecto de la primera podoteca hallada en un dinosaurio terópodo en el registro fósil.

Estructura de escamas

Los autores analizaron las impresiones de piel asociadas al pie derecho de Concavenator y lo compararon con el resto registro fósil, así como con la podoteca de los organismos actuales emparentados con los dinosaurios (cocodrilos y aves).

El estudio identifica en la podoteca de Concavenator los mismos elementos que tienen las aves, es decir: tres tipos distintos de escamas, la ordenación de estas, el desarrollo de almohadillas plantares con la misma disposición que en las aves como los avestruces y la presencia de un estuche córneo que formaría las garras de los dedos.

“La existencia de una estructura tan similar a la de las aves modernas en un terópodo como Concavenator implica su aparición en una etapa temprana de la evolución del linaje que da lugar a las aves actuales y su probable presencia en todos los terópodos no avianos”, afirman los autores.

“Este descubrimiento permitirá interpretar desde un nuevo punto de vista el registro de huellas de dinosaurio carnívoros”, agregan.

