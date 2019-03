Los cambios en el monzón influyeron en la evolución de los roedores

Hace 10,5 millones de años, el debilitamiento del monzón provocó una disminución de los bosques en la región que precipitó la evolución. Como consecuencia, los roedores fueron adquiriendo progresivas adaptaciones hacia una vida subterránea.

En esta investigación, publicada en Scientific Reports, se han comparado por primera vez los datos evolutivos de un grupo de roedores y las fluctuaciones del monzón. "El resultado ofrece la primera evidencia de una correlación entre las variaciones del fenómeno atmosférico a través del tiempo y la evolución de este grupo de mamíferos”, explica Raquel López-Antoñanzas, la investigadora asociada al MNCN que actualmente trabaja en la Universidad de Bristol (Reino Unido) gracias a una financiación Marie Curie.

Contrariamente a lo que se suponía, fueron las fases de debilitamiento del monzón, que comenzaron hace 10,5 millones de años, y no las de mayor intensidad, las que desencadenaron la evolución de este grupo de roedores en esta parte del mundo. El debilitamiento de las lluvias provocó una disminución de la cobertura boscosa que precipitó la adquisición de progresivas adaptaciones hacia una vida subterránea.

Los cambios que provoca el monzón

El monzón es un fenómeno atmosférico que provoca intensas lluvias a partir de junio, lo que marca el comienzo de la estación húmeda en el sureste asiático. Asociado con la diferencia de calentamiento entre las regiones terrestres y marinas, consiste en una inversión estacional de la circulación atmosférica y las precipitaciones.

“La evolución del monzón asiático y su correlación con la evolución tectónica de Asia se conoce cada vez mejor. Sin embargo, el impacto que este sistema ha provocado en la evolución de las faunas de vertebrados terrestres continúa siendo una incógnita”, comenta López-Antoñanzas.

Los roedores son un grupo de vertebrados adecuado para este tipo de estudios puesto que son los mamíferos más abundantes en el registro fósil, presentan una evolución muy rápida y son muy sensibles a los cambios de hábitat.

“Además, las relaciones de parentesco de la subfamilia Rhizomyinae han sido estudiadas en detalle y su registro fósil se conoce bien gracias a los depósitos del Mioceno de los Siwaliks (Pakistán)”, señala la investigadora. "Este trabajo ofrece una nueva perspectiva a los biólogos conservacionistas que trabajan en tierras dominadas por el monzón", concluye.

Referencia bibliográfica:

López-Antoñanzas, R., Knoll, F., Wan, S. y Flynn, J.L. "Causal evidence between monsoon and evolution of rhizomyine rodents" (2015). Scientific Report. DOI: 10.1038/srep09008