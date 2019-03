Los bosques de algas kelp sustituyen a los corales en el Mediterráneo

En septiembre de 2011, un equipo de científicos utilizó un vehículo operado a distancia (ROV) para analizar la presencia de surgencias de CO 2 dentro y fuera de los límites de la Reserva Marina de las Islas Columbretes en el mar Mediterráneo. En junio de 2012, se realizaron diversas inmersiones para caracterizar los parámetros del sistema de dióxido de carbono y la composición de la comunidad.

Los resultados, que se publican ahora en Proceedings of the Royal Society B, revelan que la concentración de CO 2 en el océano está aumentando como consecuencia de la actividad humana, lo que está provocando cambios sin precedentes en la química marina.

La acidez media de las aguas marinas se ha incrementado en casi un 30% desde el inicio de la Revolución Industrial. Por ello, en los últimos años han proliferado de manera significativa las investigaciones dirigidas a conocer los efectos que la acidificación del océano puede producir en los ecosistemas marinos.

Las surgencias de CO 2 ofrecen una oportunidad única para investigar la respuesta de los ecosistemas bentónicos a la acidificación. Sin embargo, estos hábitats analizados hasta ahora se encuentran en aguas poco profundas (menos de cinco metros de profundidad) y, por lo tanto, no constituyen una muestra representativa de la gran variedad de hábitats de la plataforma continental.

"El estudio muestra que la acidificación moderada observada en una surgencia de CO 2 produce una sustitución completa de los hábitats bentónicos de gran biodiversidad y complejidad estructural que crecen en profundidades en las que apenas han podido estudiarse todavía los efectos de la acidificación", explica Cristina Linares, investigadora Ramón y Cajal del departamento de Ecología, primera autora del artículo y coordinadora de LIFE+INDEMARES, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad.

Cambios en la distribución de los ecosistemas

Hábitats de gran distribución en el Mediterráneo, como las colonias de coral y los fondos de maerl, caracterizados por el predominio de organismos calcáreos, son relegados por bosques de L. rodriguezii.

"Esta especie de algas kelp consigue dominar profundidades mucho más someras cuando las aguas marinas no presentan condiciones normales. Por lo tanto, los posibles cambios en la distribución vertical de algunas especies bénticas son análogos a los cambios producidos por el calentamiento global en ecosistemas terrestres", subraya Enric Ballesteros, investigador en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC).

Para entender los efectos que produce la variabilidad del pH en la estructura y el funcionamiento de los hábitats de profundidades intermedias o mesofóticos, se necesitan estudios que analicen el área de surgencia a largo plazo.

Sin embargo, "los resultados del estudio señalan que la acidificación moderada del océano puede producir cambios importantes en la distribución y predominio de ecosistemas bentónicos que desempeñan un papel fundamental a nivel regional, lo que podría tener importantes consecuencias ecológicas y socioeconómicas", explica Miquel Canals, catedrático de la Facultad de Geología que lidera el grupo de Investigación en Geociencias Marinas de la Universidad de Barcelona.

Referencia bibliográfica:

C. Linares, M. Vidal, M. Canals, D. K. Kersting, D. Amblass, E. Aspillaga, E. Cebrián, A. Delgado-Huertas, D. Díaz, J. Garrabou, B. Hereu, L. Navarro, N. Teixidó, E. Ballesteros. "Persistent natural acidification drives major distribution shifts in marine benthic ecosystems". Proceedings of the Royal Society B, octubre de 2015. Doi: 10.1098/rspb.2015.0587