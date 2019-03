Los antepasados de los pájaros vivieron hace 130 millones de años

Un equipo multidisciplinar de paleontólogos y biólogos de China y Australia han hallado dos fósiles de una nueva especie de aves del Cretácico, a la que han bautizado como Archaeornithura meemannae. Se trata de los especímenes más antiguos de Ornithuromorpha, el grupo del que descienden las aves actuales.

“Este nuevo descubrimiento extiende el período de vida de Ornithuromorphas entre cinco y seis millones de años, lo que hace retroceder hasta el Cretácico inferior la época en la que se produjo la divergencia de los primeros linajes de aves“, destacan los investigadores.

Según la descripción del estudio, publicado en la revista Nature Communications, estos animales tenían un plumaje que les cubría casi todo el cuerpo y poseían una anatomía que les permitían maniobrar durante el vuelo.

La longitud de las patas y la ausencia de plumas en el tibiotarso –hueso entre el fémur y el tarsometatarso en la pata de un ave– indica que estas les servían como zancos para poder vivir en el agua, lo que concuerda con las características de otros fósiles similares.

La descripción de estos rasgos permite clasificar a la nueva especie dentro de la familia de las Hongshanornithidae, formada por pequeñas aves acuáticas vadeadoras de patas largas, en proporción al tamaño de las alas.

Holotipo de Archaeornithura meemannae. / Wang et al., Nature Communications

Un salto en el tiempo de cinco millones de años

Los restos fueron extraídos del segundo depósito de fósiles de ave más antiguo del mundo, localizado en la cuenca de Sichakou, al noreste de China.

El análisis estratigráfico y radiométrico de los estratos geológicos fue lo que permitió datar a esta especie hace 130,7 millones de años, en el Cretácico inferior. Los anteriores fósiles de esta rama evolutiva eran de hace 125 millones de años.

Aunque en los últimos años “se han producido importantes avances”, los fósiles del Mesozoico (época fechada hace 252 y 66 millones de años) son muy extraños y se sabe muy poco sobre la historia evolutiva de los antepasados de los pájaros actuales.

Se estima que Ornithuromorphas representaba la mitad de las especies de aves de este período. El otro clado más abundante, el de los Enantiornithes, desapareció durante la extinción del Cretácico-Terciario, hace 66 millones de años.

