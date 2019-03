La estampa es habitual: la cara joven de un candidato a presidente se transforma, en unos pocos años tras la elección, en el semblante canoso y ojeroso de un jefe de Estado. No se trata de casos aislados. Un análisis sobre la longevidad de líderes nacionales de 17 países, entre ellos España, demuestra que ser elegido presidente puede suponer hasta 2,7 años menos de esperanza vida.

Para llegar a esta conclusión, un grupo de investigadores ha comparado la supervivencia de 279 líderes con la de 261 candidatos no elegidos entre los años 1722 y 2015 en un trabajo que ha sido publicado en el número especial de Navidad de la revista British Medical Journal. Como en cada edición navideña, esta publicación recoge investigaciones que pueden despertar más sonrisas que verdadero interés científico, pero que han sido llevadas a cabo con pulcritud metodológica.

Tras medir la edad de cada candidato tras las últimas elecciones en las que participaron, y tomando como referencia lo que se esperaría en un individuo promedio de la misma edad y sexo, los resultados de este trabajo muestran que los líderes electos vivieron hasta 2,7 años menos y tuvieron un 23% más de riesgo de muerte que los candidatos que no llegaron a la presidencia.

Ser diputado, beneficioso para la salud

Ser diputado, sin embargo, no parece ser perjudicial para la salud. Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Surrey (Reino Unido) ha examinado la mortalidad de casi 5.000 miembros de las dos Cámaras del Parlamento de Reino Unido y ha descubierto que la tasa de mortalidad de estos políticos era un 28% inferior a la de la población general y un 37% inferior en el caso concreto de los lores.

Según explican los autores del trabajo, que ha comparado los datos de los parlamentarios con los de la población general desde 1945 a 2011, la brecha de mortalidad entre los diputados y los ciudadanos se amplió significativamente hasta, al menos, el año 1999. Esto indicaría que durante este periodo los parlamentarios se habían vuelto cada vez menos representativos de la población a la que servían.

Los investigadores destacan que la mortalidad entre los parlamentarios conservadores fue menor que en los diputados de otros partidos políticos, lo que, apuntan, puede deberse a diferencias subyacentes en el origen social y, en particular, en la educación.

Los resultados también muestran que los diputados elegidos por primera vez a los 60 años o más tenían una mortalidad relativa menor que los diputados que fueron elegidos cuando eran más jóvenes y que los que sirvieron durante más tiempo vivieron vidas más largas.

Otros estudios del especial navideño del BMJ

Como cada año, la revista BMJ ha publicado su especial de Navidad con investigaciones que, a pesar de parecer humorísticas y de un interés científico cuestionable, se han realizado con gran pulcritud metodológica. Además de la noticia de la menor esperanza de vida de nuestros líderes, otros trabajos profundizan en apocalipsis zombis o leyendas del ciclismo.

Bob Dylan es una fuente de inspiración para los científicos biomédicos: Según una investigación del Instituto Karolinska (Suecia) el número de artículos que citan frases del músico estadounidense han aumentado exponencialmente desde los años noventa.

Los oficiales rusos caminan de manera similar: Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Radboud (Países Bajos) ha descubierto que los oficiales rusos de alto nivel, incluidos el presidente Vladimir Putin y el primer ministro Dmitry Medvedev, se mueven de una manera singular que los investigadores han apodado como “"gunslinger's gait”, que traducido al español podría interpretarse como “andares de pistolero”. Según los autores, el nombre elegido responde al posible motivo de este movimiento: el entrenamiento del KGB en el manejo de armas.

Llamada a la acción internacional para prevenir el apocalipsis zombi: Una científica de la Universidad de Kent (EE UU) defiende la necesidad de cooperación internacional para prevenir posibles infecciones zombis.

La leyenda negra del maillot arcoíris tiene explicación científica: Parte del mundo del ciclismo cree que el campeón mundial del ciclismo, que lleva el maillot arcoíris durante el año siguiente a obtener el título, tiene un peor rendimiento debido a una maldición asociada a esta prenda. Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Ginebra (Suiza) ha encontrado la explicación en el fenómeno estadístico de la regresión a la media.

