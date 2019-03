Los lirones enanos desaparecen de los bosques británicos

El lirón enano o muscardino (Muscardinus avellanarius), que mide poco más de seis centímetros y puede llegar a pesar 30 gramos durante la hibernación, es una especie protegida en Europa continental y Reino Unido, donde es el único lirón nativo de las islas. Sin embargo, y a pesar de que la especie cuenta con una preocupación menor, sus poblaciones están descendiendo.

Un equipo de la Universidad de Exeter (Reino Unido) ha monitorizado de 1993 a 2014 unos 26.000 nidos de lirones en 400 bosques y concluye que las poblaciones se han reducido en un 72% en Inglaterra.

“Los muscardinos están disminuyendo a pesar de la protección estricta y los esfuerzos generalizados para conservar a uno de los mamíferos boscosos más entrañables de Gran Bretaña”, dice Cecily Goodwin, autora principal del estudio que se ha publicado en el Mammal Review y científica en el Instituto de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Campus Penryn de la universidad británica.

Aunque esta especie forma parte del Plan de Acción de la Biodiversidad para Especies Prioritarias en Reino Unido y en Europa, los investigadores consideran que debería tener una clasificación nacional en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Están disminuyendo tanto que sería necesario un enfoque preventivo para clasificarlos como ‘en peligro’ en Reino Unido”, advierte Goodwin.

Las amenazas a las que se enfrentan

Estos lirones son uno de los animales más populares de Gran Bretaña. Viven en bosques, matorrales y setos, y comen flores, frutos secos e insectos. Pero raras veces se dejan ver porque hibernan durante gran parte del año (de octubre a mayo) y son además nocturnos.

Sin embargo, los muscardinos se enfrentan a una serie de problemas. “El cambio climático y la pérdida de hábitat son probablemente importantes, pero creemos que el manejo forestal también podría ser clave”, señala Robbie McDonald, líder del equipo de investigación en la Universidad de Exeter y coautor del trabajo.

Los investigadores consideran que una gestión más activa de los bosques es al menos necesaria. “El declive destacado en este trabajo es alarmante. Hay una necesidad urgente de revisar la conservación de los lirones para proteger a esta especie tan querida”, concluye Nida Al Fulaij, que dirige el Programa Nacional para la Monitorización del lirón enano.

La mejora de la gestión de los bosques mejoraría la situación de los lirones enanos. / Thames Water & People's Trust for Endangered Species

