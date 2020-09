Leer acompañados aumenta la creatividad

El procesamiento del lenguaje es distinto cuando se lee solo que acompañado por otra persona, según un estudio realizado por profesores e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid e investigadores del Instituto de Salud Carlos III publicado en la revista Cortex.

Según este trabajo, cuando leemos en compañía, la actividad eléctrica cerebral registrada indica que el procesamiento del lenguaje sería más heurístico, es decir más global, controlado, integrador y posiblemente más creativo.

“Sin embargo, cuando leemos en solitario, el procesamiento del lenguaje sería más algorítmico, es decir más automático, restringido y sujeto a reglas”, explica Laura Jiménez Ortega, investigadora del departamento de Psicobiología de la UCM y del Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos

Para comprobar el efecto de la compañía y de la soledad en la comprensión del leguaje, se midió la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalograma (EEG).

Cuando leemos en solitario, el procesamiento del lenguaje sería más algorítmico, es decir más automático

Los participantes leían oraciones que contenían errores sintácticos o semánticos, la mitad del tiempo solos y la otra mitad acompañados. Cuando estaban acompañados, se observó actividad en el precúneo, área del cerebro implicada en el procesamiento social y atencional. Además, la comprensión del lenguaje se hizo más global e integradora en comparación con la situación en la que leían las oraciones de forma aislada.

En la situación social, ante errores sintácticos apareció un patrón de actividad eléctrica característico del procesamiento semántico (N400) que se concibe como más heurístico e integrado. Sin embargo, en la situación de aislamiento apareció una LAN, patrón de activad eléctrica cerebral más automático y temprano.

Las circunstancias de aislamiento vividas por la pandemia de coronavirus se han convertido en una gran oportunidad, que nos está ayudando a cambiar la perspectiva e investigar más los aspectos sociales del comportamiento y la comprensión del lenguaje.

“Es necesario empezar a considerar, más si cabe, las claves sociales tanto en la investigación, como en ambientes educativos y profesionales donde la comprensión del lenguaje juega un papel fundamental. Dado que la compañía favorecería una comprensión más creativa e integradora y el aislamiento un procesamiento más detallado y sistemático”, concluye Jiménez Ortega.

Referencia:

Hinchcliffe, C., Jimenez-Ortega, L., Munoz, F., Hernandez-Gutierrez, D., Casado, P., Sanchez-Garcia, J., et al. (2020). "Language comprehension in the social brain: Electrophysiological brain signals of social presence effects during syntactic and semantic sentence processing". Cortex.