Las personas alfabetizadas procesan mejor estímulos visuales

Las personas alfabetizadas muestran una mayor capacidad para procesar estímulos visuales durante la fase temprana del procesamiento visual que los individuos analfabetos o alfabetizados tardíos, según un estudio llevado a cabo por investigadores de Francia, Bélgica, Brasil y Portugal.

El trabajo, que se publica hoy en la revista PNAS, parte del supuesto de que aprender a leer requiere la adquisición de un procedimiento visual eficiente para reconocer rápidamente la letra pequeña, de forma que la práctica de la lectura podría inducir un efecto de aprendizaje en la visión temprana.

En estudios anteriores, el equipo de investigadores empleó imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI, por sus siglas en inglés) para comprobar si el proceso de aprendizaje de la lectura induce cambios en el sistema visual del cerebro. Las investigaciones pusieron de manifiesto que sí existían cambios, pero no quedaba claro si estos afectaban al procesamiento visual en una fase temprana o tardía.

El equipo de investigadores coordinado por Stanislas Dehaene ha utilizado pruebas de electroencefalografía para observar las respuestas del cerebro a los estímulos visuales en 49 adultos sanos con diferentes niveles de alfabetización: 24 alfabetizados, 9 analfabetos y 16 sujetos que aprendieron a leer en la edad adulta.

Los estímulos que emplearon incluyeron cadenas de letras escritas formando pseudopalabras, en la que se esperaba que la alfabetización tuviera un gran impacto, así como rostros, casas, herramientas, tableros de ajedrez y falsos tipos de letras.

Los autores mostraron estos estímulos a los sujetos participantes en el estudio mientras estimaban las respuestas del cerebro de los individuos con la electroencefalografía (una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral) y realizaron análisis de regresión para determinar si existía una correlación entre la capacidad de lectura y la actividad cerebral en las distintas etapas de procesamiento visual.

Mejores resultados con todos los estímulos

“Los resultados indican que la capacidad de lectura se correlaciona con una amplia mejora del procesamiento visual temprano”, avanzan los investigadores, quienes señalan que registraron también una alta magnitud, precisión e invariancia de la codificación visual “en la región del cerebro occipito-temporal izquierdo durante el procesamiento visual temprano en las cadenas de letras y los falsos tipos de letras”. La alfabetización también se correlacionó con respuestas visuales mejoradas en los otros estímulos visuales que se mostraron a los participantes.

Por ello, “los resultados sugieren que la alfabetización puede mejorar las primeras etapas del procesamiento de estímulos visuales”, concluyen los autores.

En el trabajo han colaborado investigadores del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Francia), el Instituto de Imagen Biomédica (Francia), la Universidad de París (Francia), el Laboratorio de Psicología Biológica (Bélgica), el Centro Internacional de Neurociencias y Rehabilitación (Brasil), el Colegio de Francia, la Universidad de Lisboa (Portugal), la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) y el Fondo para la Investigación Científica (Bélgica).

Referencia bibliográfica

Pegado,F., Comerlato,E., Ventura,F., Jobert,A., Nakamura K., Buiatti M., Ventura P., Dehaene-Lambertz,G., Kolinsky, R., Morais, J., Braga,L. W., Cohen L., y Dehaene, S. (2014). “Timing the impact of literacy on visual processing”. PNAS. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1417347111