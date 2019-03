Las mujeres con menopausia tienen menor riesgo cardiovascular que los hombres

La menopausia es el momento en la vida de una mujer en que los periodos (menstruación) cesan. Además, es conocida como un factor de riesgo para enfermedades del corazón.

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en el Journal of the American Heart Association afirma que las mujeres menopáusicas poseen un menor riesgo de morir de un ataque al corazón que los hombres. Esta diferencia fue menos pronunciada entre la población negra.

Para los autores, se trata del “primer estudio que compara hombres y mujeres y cómo la menopausia impacta en el riesgo de impacto de un ataque al corazón”. Así, los investigadores estudiaron a 23.086 adultos de raza blanca y negra de más de 45 años de edad.

Sus conclusiones apuntan que las mujeres blancas que tuvieron una menopausia inducida por intervención quirúrgica tenían un 35% menos de riesgo de ataques cardíacos no fatales u otros eventos cardiacos en comparación con los hombres blancos. La reducción del riesgo fue del 55% para la menopausia natural.

Sin embargo, el riesgo de sufrir un evento cardíaco no fatal fue menos pronunciado y no estadísticamente significativo en mujeres y hombres negros. Las mujeres negras que tuvieron la menopausia inducida quirúrgica tenían un 19% menos de riesgo de eventos no fatales en comparación con los hombres negros. La reducción del riesgo fue del 31% para la menopausia natural.

Las diferencias observadas para la menopausia natural y quirúrgica no fueron significativas, lo que indica que la menopausia quirúrgica no puede aumentar en gran medida el riesgo de las mujeres.

"Nuestros resultados revelan que la ventaja de sufrir una menopausia natural no es mucho mayor que una menopausia quirúrgica”, explica Catherine Kim, autora principal del estudio y profesora en los departamentos de Medicina y Epidemiología de la Universidad de Michigan (EE UU).

La paradoja de la población negra

Además, según los autores las mujeres negras deberían ser conscientes de que la creencia de que las mujeres tienen un menor riesgo de enfermedades del corazón que los hombres no necesariamente se aplica a la raza negra.

“Es particularmente importante que las mujeres negras se involucren en conductas preventivas saludables, como hacer ejercicio con regularidad y mantener un saludable de peso. Aunque todas las mujeres deberían adoptar comportamientos saludables, ya que la enfermedad cardíaca sigue siendo la causa número 1 de muerte en mujeres", concluye Kim.

