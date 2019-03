Las jóvenes rechazan más el cibercortejo que los chicos

Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad de Sevilla (US) se ha centrado en los comportamientos de cibercortejo que los adolescentes despliegan en las redes sociales. Afirman que entre las parejas y los grupos de iguales aparecen con mucha frecuencia conductas de exploración sexual que van desde el intercambio de imágenes y otros contenidos sexuales, conductas de sexting, hasta insultos y comentarios despectivos relacionados con el comportamiento sexual.

Los resultados muestran que las conductas de cibercortejo más frecuentes en esos grupos son las relacionadas con el intercambio de imágenes y textos sexuales, si bien el sexting –entendido como el envío y/o recepción de imágenes personales eróticas– es más frecuente entre las parejas adolescentes. Los chicos afirmaron realizar estos comportamientos más que las chicas, pero ambos indicaron recibirlas en los mismos porcentajes.

Con independencia de ello, este tipo de conductas suponen un riesgo para los jóvenes, pues implican la pérdida de su intimidad.

Este trabajo, publicado en la revista científica Psychology, Society and Education, establece que hay una mayor implicación por parte del sexo masculino en este tipo de comportamientos sexuales a través de la red que entre las adolescentes. Sin embargo, el impacto emocional estudiado por las investigadoras confirma que ellas se sienten sistemáticamente más molestas con estas conductas que ellos, es decir, las chicas percibieron más molestos estos comportamientos que los chicos.

“En la adolescencia hay ciertas tareas evolutivas que los chavales deben resolver y la sexualidad es una de ellas” manifiesta Virginia Sánchez, autora del estudio junto a las doctoras Ester Vega y Noelia Muñoz de la US. “Si hasta ahora habíamos analizado este fenómeno en el contexto off line, ahora hemos tenido que dar el salto a lo on line. Para ello adaptamos los cuestionarios que ya habíamos desarrollado y los distribuimos a un grupo de aproximadamente 300 adolescentes”.

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio en el que se ha desarrollado un programa de prevención de la violencia en las parejas adolescentes que está siendo implementado en centros docentes públicos de Educación Secundaria en las provincias de Sevilla y Córdoba.

