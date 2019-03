Las células madre del cerebro no necesitan oxígeno como principal fuente de energía

Hasta ahora se sabía que las células madre del cerebro humano vivían en condiciones de muy bajo oxígeno, y se sospechaba que utilizaban poco las mitocondrias, que son fábricas que producen energía a partir del oxígeno. Lo que han demostrado en este trabajo científicos de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) es que se cumple esta hipótesis: las células madre dependen de un metabolismo esencialmente anaerobio (sin oxígeno) y, por tanto, independiente de las mitocondrias.

Esto permite distinguir las células madres neurales de otras células del cerebro como las neuronas o los oligodendrocitos, que sí dependen fuertemente de un correcto funcionamiento de las mitocondrias y por tanto de un metabolismo oxidativo y aerobio.

“Mejorar nuestro conocimiento sobre las células madre específicas de tejido, en este caso, de tejido nervioso, nos permitirá optimizar los protocolos para controlar el comportamiento de las células madre neurales en cultivo, lo que facilitará enormemente su utilización para estrategias de terapia celular en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas del tipo del Parkinson o el Alzheimer”, explica Ricardo Pardal.

El Grupo de Investigación de Fisiopatología de Células Madre Neurales, en colaboración con otros grupos del IBiS, ha empleado la eliminación específica de una proteína esencial de las mitocondrias en todas las células de un ratón vivo. Previamente este grupo de científicos había generado este ratón transgénico al que le falta una proteína mitocondrial esencial y que por tanto no tiene mitocondrias funcionales.

Referencia bibliográfica:

Resistance of glia-like central and peripheral neural stem cells to genetically induced mitochondrial dysfunction - Differential effects on neurogenesis. Díaz-Castro, B., Pardal, R., García-Flores, P., Sobrino, V., Durán, R., Piruat, J.I., López-Barneo, J. Publicado en EMBO Reports. Volume 16, Issue 11, November 2015, Pages 1511-1519. http://bit.ly/1QHmXnu