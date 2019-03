Las bebidas muy calientes, ‘probable’ causa de cáncer según la OMS

Hoy, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha hecho públicos los resultados de la evaluación sobre el potencial carcinógeno del café, yerba mate y demás bebidas muy calientes. Un resumen de las conclusiones se publica hoy en The Lancet Oncology.

Después de una evaluación exhaustiva de toda la literatura científica relevante y disponible al público –más de mil estudios–, un grupo de 23 expertos internacionales convocados por la IARC no encontró pruebas concluyentes de un efecto carcinogénico de beber café o mate.

Sin embargo, los expertos hallaron que el consumo de bebidas muy calientes ‘probablemente’ causa cáncer de esófago en los seres humanos (grupo 2A). "Estos resultados sugieren que es la temperatura, más que las propias bebidas, la responsable", apunta Christopher Wild, director de la IARC.

Según ha precisado el comité de 23 expertos reunido para esta cuestión, las bebidas muy calientes son aquellas que se consumen a temperaturas superiores a 65 grados.

Los estudios realizados en lugares como China, República Islámica de Irán, Turquía y América del Sur, donde el té o la yerba mate se beben tradicionalmente muy calientes (a aproximadamente 70°C), encontraron que el riesgo de cáncer de esófago aumenta con la temperatura a la cual la bebida es consumida.

"Fumar y beber alcohol son las principales causas de cáncer de esófago, particularmente en muchos países desarrollados", ha subrayado Wild. "Sin embargo, la mayoría de los cánceres esofágicos ocurren en zonas de Asia, América del Sur y África oriental, donde se beben regularmente bebidas muy calientes y no se comprenden bien las razones de esta alta incidencia".

El cáncer de esófago es la octava causa más común de esta enfermedad en todo el mundo y una de las principales causas de muerte asociada, con aproximadamente 400.000 fallecimientos registrados en 2012 (5% de todas las muertes por cáncer).

