La UE impulsa la astronomía europea con 15 millones de euros

La actual generación de observatorios, con un tamaño y complejidad sin precedentes, está produciendo una avalancha de datos en astronomía difícil de procesar. Esta avalancha se convertirá en un verdadero diluvio cuando la futura generación de telescopios priorizados por ESFRI (Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación) entre en operación.

Ahora, el proyecto Astronomy ESFRI and Research Infrastructure Cluster (ASTERICS) va a crear un entorno de trabajo colaborativo que permita encontrar soluciones a problemas comunes a todos esos nuevos instrumentos. La planificación eficiente de las observaciones a realizar, el acceso a los datos, la interoperatividad con otros recursos y archivos astronómicos y los problemas de extracción de conocimiento a partir de las observaciones son algunos de los desafíos.

ASTERICS está concebido como un proyecto totalmente abierto, tanto para la comunidad astronómica internacional, al distribuir los datos a través de la Alianza del Observatorio Virtual Internacional, como para el público en general, quien podrá hacer uso de dichos datos a través de proyectos de ciencia ciudadana.

El proyecto, liderado por el Instituto Holandés de Radioastronomía (ASTRON), está formado por un consorcio de 22 instituciones europeas, entre las que se incluye el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), sede del Observatorio Virtual Español.

Desde nuestro país también participan la Universidad de Granada, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), el Instituto de Física de Altas Energías y la Universidad Complutense de Madrid.

En palabras del investigador principal del proyecto, el profesor Mike Garrett, “una de las características principales de ASTERICS es que reúne por primera vez a las comunidades astronómica y de astrofísica de partículas, trabajando juntas para encontrar soluciones imaginativas a problemas comunes y en estrecho contacto con industrias y empresas del sector aeroespacial”.

El doctor Stephen Serjeant, Jefe de Astronomía de la Open University (Holanda) y responsable de ciencia ciudadana en ASTERICS, señala que esta iniciativa permitirá a la sociedad tener libre acceso a lo mejor de la astronomía europea. “Los proyectos de ciencia ciudadana juegan un papel relevante en el estudio de problemas científicos ya que, a menudo, el ojo humano trabaja mucho mejor que los ordenadores en las tareas de reconocimiento y clasificación de patrones", comenta.

Por su parte, Enrique Solano, investigador principal del Observatorio Virtual Español y responsable científico de INTA en el proyecto ASTERICS, resalta “la importancia de que los datos de ASTERICS se encuentren disponibles a través de este observatorio ya que ello permitirá compararlos y complementarlos de una manera fácil y eficiente con el resto de archivos de datos astronómicos ya existentes”. En particular, INTA es responsable del desarrollo de proyectos de investigación en el marco del Observatorio Virtual.

Nuevas joyas de la corona en astronomía

Las infraestructuras del proyecto ASTERICS incluyen al Square Kilometre Array (SKA), un radiotelescopio actualmente en construcción en Australia y Sudáfrica, así como los proyectos precursores asociados. También al Cherenkov Telescope Array (CTA), el primer gran observatorio de rayos gamma a escala mundial, formado por dos grandes telescopios Cherenkov situados en ambos hemisferios.

Otras instalaciones son el KM3NeT, un telescopio ubicado en el fondo del mar Mediterráneo con el objetivo de detectar neutrinos, y el European Extremely Large Telescope (E-ELT), otro telescopio, pero en el rango óptico-infrarrojo, que actualmente se construye en Chile.

Además, proyectos que también se beneficiarán de ASTERICS son el Einstein gravitational-wave Telescope (ET), el telescopio espacial Euclid, el Large Synoptic Survey Telescope (LSST), el Low Frequency Array (LOFAR), el High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.), el Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC), el detector de ondas gravitacionales Advanced Virgo y el European Very Large Baseline Interferometry Network (EVN).

La financiación del proyecto ASTERICS se ha realizado a través del Programa Marco Horizonte 2020, el mayor programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea con un presupuesto de 80 millones de euros durante 7 años (2014 – 2020).

Instituciones que participan en ASTERICS

• The Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON, Holanda)

• Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia)

• Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF, Italia)

• University of Cambridge (Reino Unido)

• The Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE, Holanda)

• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA, España)

• University of Edinburgh (Reino Unido)

• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemania)

• The Open University (Reino Unido)

• Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg (Alemania)

• Free University of Amsterdam (Holanda)

• Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA, Francia)

• University of Amsterdam (Holanda)

• Universidad de Granada (España)

• Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (Holanda)

• Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (España)

• Instituto de Física de Altas Energías (IFAE, España)

• Universidad Complutense de Madrid (UCM, España)

• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, Italia)

• UK Astronomy Technology Centre (UKATC, Reino Unido)

• Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY, Alemania)