La tasa de suicidios alcanzó en Grecia su máximo histórico en 2012

La crisis económica ha afectado a todos los países del mundo desde 2008 hasta la actualidad. Una de sus consecuencias más dramáticas son los llamados 'suicidios económicos’.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania (EE UU) y publicado en la revista BJM ha centrado su análisis en los suicidios registrados durante los últimos 30 años en Grecia y ha constatado que el país alcanzó su máximo histórico en 2012.

“Los suicidios se incrementaron inmediatamente después de los anuncios de los programas económicos en Grecia, y crecieron a sus niveles más altos en 2012 debido a la acumulación de medidas de austeridad económicas y a las sucesivas protestas en la calle", ha explicado Charles C. Branas, profesor de Epidemiología de la Universidad de Pensilvania y autor principal del trabajo.

Se trata del primer estudio nacional que analiza varias décadas (desde 1983 hasta 2012) de los datos registrados mes a mes y que relaciona la tasa de suicidios en Grecia con el último periodo de austeridad.

La introducción de las medidas de austeridad en junio de 2011, según el informe, marcó el inicio de un violento y sostenido incremento de los suicidios, hasta alcanzar el pico más alto en 2012.

Los investigadores utilizaron los datos certificados de defunciones de la Autoridad Estadística Helénica (ELSTAT) hasta 2012. No había registros correspondientes a los años posteriores en el momento del estudio.

Encontraron que los hombres griegos experimentaron un significativo y sustancial repunte del 13% en la tasa de suicidios desde el comienzo de la crisis en octubre de 2008, momento en el que se redujo el Producto Interior Bruto y se convocaron sucesivas protestas violentas.

En junio de 2011, se registró otro incremento de los suicidios –un 36%–, cuando el gobierno griego aprobó más medidas de austeridad. Esos recortes fueron seguidos inmediatamente por huelgas que paralizaron la mayoría de los servicios públicos y bancos griegos.

Tras este momento, el número de suicidios totales se mantuvo durante el resto del año y en 2012. En definitiva, se produjo un aumento de 11,2 suicidios cada mes.

La mediatización del suicidio público

Según los científicos, el suicidio público de un hombre jubilado que se quitó la vida en abril de 2012 provocó una subida repentina, pero de corta duración, de 9,8 suicidios más al mes. El ciudadano, de 77 años y endeudado, se mató con un disparo ante el Parlamento griego.

La violenta muerte tuvo una gran cobertura en los medios de comunicación, que publicaron detalles y citas de la nota de suicidio. “Todos estos factores pudieron haber incitado a que otros le imitaran”, añaden los investigadores.

Más o menos al mismo tiempo, en 2011, cuando se llevaron a cabo grandes protestas contra las medidas de austeridad, el número de suicidios entre las mujeres aumentó un 36% de forma repentina y sostenida. En total, entre 1983 y 2012, 11.505 personas se han quitado la vida en el país, 9.079 hombres y 2.426 mujeres.

Grecia, el país más afectado

"A pesar de que, históricamente, Grecia ha tenido una de las tasas de suicidio más bajas del mundo, se cree que los ciudadanos griegos se han visto más afectados por la crisis financiera mundial que cualquier otro país europeo", escriben los investigadores.

Los científicos señalan al desempleo, la deuda de los hogares y los recortes sociales como causas de estrés y desesperanza; y opinan que, cuando los gobiernos planean futuras medidas de austeridad, deberían valorar sus consecuencias sobre la salud de la sociedad.

Anastasia Kastanaki, psicóloga e investigadora asociada de la Universidad de Creta en Grecia, y coautora del estudio, ha realizado análisis previos de los suicidios en Grecia: "A la luz de estos datos, las autoridades están llamadas a desempeñar un papel más importante en la educación del público con el objetivo de reducir el impacto de la crisis financiera en las tasas el suicidio".

