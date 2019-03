La presencia de vegetación en las escuelas reduce la contaminación del aire

La presencia de árboles, plantas y vegetación (el verdor) se ha relacionado con una mejor salud mental y física. En un estudio, liderado por el Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL), centro aliado ISGlobal, los científicos investigaron en 2012 la asociación entre el verdor cercano de las escuelas y la concentración, en el interior y en el espacio libre, de los niveles de contaminantes atmosféricos relacionados con el tráfico incluyendo NO 2 , partículas ultrafinas, partículas de carbono y PM 2.5 relacionados con el tráfico rodado.

Los niveles de aire contaminado en las 36 escuelas de Barcelona analizadas se midieron dos veces al año durante dos campañas de una semana separadas por seis meses. Se midió también el verdor dentro y a 50 metros alrededor de la escuela a través de medidas de satélite.

"Observamos una gran reducción de los niveles de contaminación del aire en las escuelas con mayor número de árboles a su alrededor ", explica Payam Dadvand, autor principal de este artículo publicado en Science of the Total Environment.

"Teniendo en cuenta la alta carga de los efectos sobre la salud de los escolares por la exposición a contaminantes del aire, los hallazgos podrían informar a los responsables políticos y profesionales de la salud sobre la importancia del verdor en el entorno escolar para evitar este tipo de cargas y, al mismo tiempo, para lograr otros beneficios colaterales para la salud del verdor como mejor desarrollo de la conducta y el rendimiento escolar", concluye Dadvand.

