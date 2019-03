La mitad de las noticias con éxito en Twitter no salen en los medios tradicionales

Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en colaboración con investigadores de Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, del Instituto IMDEA Networks y de Laboratorios NEC, ha comparado la propagación de los trending topic en Twitter y de la información de los medios tradicionales.

El trabajo, que se se acaba de publicar en la revista Plos One. El análisis se centra en los trending topic de Twitter porque reúnen unas características similares a las de las noticias, al tratarse de temas que atraen la atención de un gran número de personas. “Representan eventos por los cuales un gran número de usuarios demuestran interés y, en este sentido, podemos decir que son noticias seleccionadas democráticamente por los usuarios de esta red social en un país”, indican los autores.

Para proceder al estudio, se han recopilado todos los trending topic de Twitter de 35 países durante tres meses de 2013 y de 62 países durante el mismo periodo en 2014 (el máximo posible de países que permitía la funcionalidad de Twitter). En total, se obtuvieron más de 300.000 temas del momento generados en distintos países y momentos, lo que permite estudiar la diseminación de estos contenidos entre estados y culturas diferentes.

“La conclusión que hemos obtenido es que la propagación geográfica de noticias en redes sociales mantiene algunos sesgos presentes en la propagación de las noticias tradicionales, como el hecho de que tienden a fluir más desde países ricos a países pobres”, señala uno de los investigadores, Rubén Cuevas, del departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M.

Condicionamiento socioeconómico

Además de este condicionamiento socioeconómico, el estudio revela que existe otro sesgo importante entre los países que hablan la misma lengua: el cultural. “En resumen –indica– el poder económico condiciona la propagación de noticias en redes sociales entre países con diferentes lenguas, mientras que en el caso de los que comparten la misma lengua el condicionante fundamental es la similaridad cultural”.

Para la segunda parte del estudio se ha empleado una nueva metodología que permite rastrear la presencia de las noticias que aparecen en trending topics en los medios de comunicación tradicionales utilizando el servicio de Google News. En este caso, el análisis se ha centrado en cuatro países (Canadá, España, Estados Unidos y Reino Unido) representativos en cuando a actividad y número de usuarios en Twitter.

“Aproximadamente la mitad de los eventos capturados por trending topic se reportan también como noticia en los medios de comunicación tradicionales, mientras que el otro 50%, a pesar de atraer la atención de un gran número de usuarios en Twitter, no aparecen en los medios”, dicen los investigadores, que han tomado como referencia la versión on line de los principales periódicos de cada país. En el caso concreto de España, el 55% de los trending topic tratan sobre eventos de los que también se hacen eco los medios de comunicación tradicionales.

Twitter va más rápido

El estudio también analiza quién se hace eco antes de las noticias, comparando la fecha de publicación de los trending topic en Twitter y de las noticias relacionadas en los principales periódicos del país.

“Si consideramos aquellas noticias que sí son tratadas en ambos espacios, más del 60% aparecen antes en la red social, mientras que menos de un 10% salen antes en medios de comunicación tradicionales (el resto suelen aparecer el mismo día)”, agregan los autores. Esto no quiere decir que haya un tuit que contenga la noticia, sino que el tema atrae la atención de tantos usuarios como para alcanzar la categoría de trending topic en la red social, matizan.

De los cuatro casos estudiados, España es el país en que Twitter presenta una menor capacidad de recoger noticias antes que los medios de comunicación tradicionales. En concreto, un 60% de las noticias que se convierten en tendencia aparecen antes en Twitter, un 10% en las principales cabeceras de prensa on line y el 30% restante se publican el mismo día en la red social y medios tradicionales. En los otros tres países estudiados, al menos el 70% de las noticias aparecen antes en esta red.

