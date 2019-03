La marea meteorológica del mar Mediterráneo aumenta más de un milímetro al año desde 1989

“La componente meteorológica del nivel del mar o marea meteorológica es la variación del nivel del mar como consecuencia de los cambios atmosféricos, en concreto, cambios en la presión atmosférica y en el viento en la superficie marina”, explica a Sinc Alba Cid, autora principal de un estudio, publicado en la revista Climate Dynamics, que analiza esta componente del nivel del mar durante 62 años.

Cid y su equipo del Instituto Hidráulico Ambiental de la Universidad de Cantabria han generado –a largo plazo y en alta resolución– dos series temporales de marea meteorológica en las cuencas atlánticas y mediterráneas del sur de Europa, y en las islas Canarias.

En total, han analizado las tendencias desde 1948 hasta 2009, reflejadas en una nueva base de datos de Marea Meteorológica Global (GOS, por sus siglas en inglés). La herramienta de simulación que han utilizado es el modelo numérico ROMS, desarrollado por la Universidad de Rutgers (EE UU).

Los resultados son muy diferentes en función del periodo. “Las tendencias de 1948 a 2009 son muy pequeñas y de signo negativo en toda el área analizada, lo que significa que la marea meteorológica ha disminuido durante este intervalo temporal”, apunta Cid.

En la costa africana del Atlántico, la del Adriático y el noreste de la cuenca levantina, la componente meteorológica del nivel del mar ha disminuido 0,35 milímetros cada año durante ese periodo. Las tendencias son más débiles en las costas españolas del Atlántico norte y a lo largo de la costa africana en la cuenca este del Mediterráneo.

Sin embargo, para las dos últimas décadas, de 1989 a 2009, las tendencias son positivas, es decir el nivel del mar ha aumentado, y de mayor magnitud. Las mareas presentan valores inferiores a los 0,5 mm por año en la cuenca atlántica y de más de 1 mm al año en varias zonas de las costas mediterráneas.

La base de datos GOS también diferencia entre verano e invierno en cada serie temporal. Según el estudio, las tendencias observadas en invierno son negativas en todo el territorio analizado. La disminución del nivel del mar es más patente (de 1 mm anual) en el centro del Mediterráneo y el Adriático.

En verano, el nivel del mar aumenta, sobre todo en el Atlántico Norte, las costas españolas del Mediterráneo y las costas de Túnez. “Aunque también se observan durante esta estación tendencias negativas de 0,3 mm al año a lo largo de la costa africana del Atlántico”, recalcan los investigadores en el trabajo.

Datos cada hora durante 62 años

Para validar los resultados de las simulaciones numéricas, los investigadores han comparado los datos generados cada hora desde el año 1948 hasta el 2009 en 58 localizaciones en áreas costeras de España, Portugal, Francia, Italia e islas Canarias, con datos reales medidos por mareógrafos y satélites. “Los resultados han permitido calcular estas tendencias a largo plazo”, añade Cid.

A partir de este trabajo y con los datos descritos en este artículo, los investigadores están analizando ahora los niveles más extremos y su relación con patrones climáticos, como por ejemplo la Oscilación del Atlántico Norte (NAO, por sus siglas en inglés). “En breve publicaremos un artículo con los resultados obtenidos”, concluye la autora principal.

Referencia bibliográfica:

Alba et al. “A high resolution hindcast of the meteorological sea level component for Southern Europe: the GOS dataset” Climate Dynamics 43 (7-8): 2167-2184 octubre de 2014 DOI: 10.1007/s00382-013-2041-0