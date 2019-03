La mano humana beneficia, a veces, a los arrecifes de coral

La intervención del ser humano en los ecosistemas ocasiona, en la mayoría de casos, la destrucción o la transformación del hábitat. Sin embargo, el hombre también es capaz de ayudar a solventar o reducir el impacto causado.

Los arrecifes de corales y las poblaciones de peces que viven en ellos conocen bien estas dos caras del hombre. Un nuevo estudio, publicado en Nature, revela cómo una buena legislación y gobernanza sobre la gestión de los corales y de las artes de pesca pueden ayudar frenar la disminución de los sistemas coralinos del mundo.

Los datos de 2.514 arrecifes de coral de todo el mundo han dado pie a que un equipo internacional de investigadores desarrolle un modelo que cuantifique cómo la biomasa de peces de arrecife puede verse afectada con variables ambientales –como la profundidad, el hábitat y la productividad– y con factores socioeconómicos –la riqueza, la gobernabilidad, población y legislación–.

Entre los arrecifes de coral de todo el mundo, los autores identificaron 15 'puntos brillantes' –lugares en los que, contra todo pronóstico, existe una cantidad de peces de arrecifes de coral mayor de lo esperado–, y 35 ‘manchas oscuras’, arrecifes con una biomasa menor de lo esperada por los investigadores.

Peces de arrecife y corales con un tiburón en el fondo. / Tane Sinclair-Taylor

Lo crucial de los resultados es que los puntos brillantes se encuentran, en su mayoría, cerca de localidades pobladas –como en las islas Salomón, Indonesia o Papúa Nueva Guinea– donde la explotación de los recursos del ecosistema es alta. Y, por el contrario, las manchas oscuras fueron identificadas en lugares remotos distribuidos de manera más global en las cuencas oceánicas.

"Los puntos brillantes son arrecifes con más cantidad de peces de lo esperado, basándose en su exposición a la actividad humana, la pobreza y a las condiciones ambientales desfavorables”, explica a Sinc el profesor Josh Cinner, autor principal del estudio e investigador del Centro para Estudios de Arrecifes de Coral de la Universidad James Cook. "Para ser claros, no corresponden con arrecifes vírgenes, sino más bien arrecifes que lo están haciendo ‘mejor’ de lo esperado y que tienen más peces de lo que deberían, si tenemos en cuenta la presión a la que están sometidos”, añade.

Arrecifes respaldados

Los investigadores realizaron más de 6.000 encuestas de expertos de 46 localidades. "Queríamos saber por qué estos arrecifes son capaces de resistir las presiones que llevaron a otros a colapsar y trasladar esta experiencia para evitar la degradación por la sobrepesca del resto de arrecifes ", afirma Cinner.

Los resultados defienden que los puntos brillantes encontrados cerca de poblaciones son respaldados por fuertes instituciones socioculturales, una elevada participación local en la gestión, la dependencia del turismo con los recursos marinos.

"Nuestra investigación ha identificado lugares brillantes que habían sido registrados anteriormente y que no están necesariamente liberados de la acción del hombre ", señala el profesor Nick Graham, otro de los autores del estudio e investigador de la Universidad de Lancaster.

Por el contrario, los puntos oscuros se ven afectados por las tecnologías de la pesca intensiva, así como por el impacto ambiental producido por los ciclones. “La energía de los ciclones genera olas intensas que pueden reducir la complejidad estructural de un arrecife de coral, destruyendo los rincones y lugares que los peces necesitan para sobrevivir”, comenta a Sinc Cinner.

Pescadores tradicionales en un arrecife de coral. / Tane Sinclair-Taylor

Fortalecer la gobernanza

Las soluciones pasan por crear una legislación que fomente la participación local y facilite el derecho a la propiedad.

“La inversión en una fuerte gobernabilidad y desalentar el uso de artes de pesca potencialmente destructivas, sería una de las soluciones para hacer brillar las manchas oscuras”, declara a Sinc Cinner.

“Actualmente estamos poniendo en marcha un proyecto de investigación de gran tamaño para averiguar qué es lo que hace deslumbrar los puntos brillantes y que ensombrece las manchas oscuras”, explica el investigador. “Esto implicará un trabajo de campo intensivo durante el próximo par de años para investigar algunos de los procesos sociales y ecológicos más complejos que pueden estar en juego”, concluye.

Un banco de peces de arrecifes de coral. / Tane Sinclair-Taylor

Referencia bibliográfica:

Joshua E. Cinner et al.: "Bright spots among the world’s coral reefs". Nature. 10.1038/nature18607