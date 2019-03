La jerarquía social modula la actividad cerebral y el comportamiento

Hasta ahora, algunos trabajos previos habían mostrado que muchos procesos cognitivos se ven afectados por las jerarquías sociales. Igualmente, estudios recientes han encontrado que los individuos en una posición de poder logran focalizar mejor su atención.

Ahora, un estudio realizado por investigadores del Centro de Cognición y Cerebro (CBC), del departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), muestra que, ya en fases muy tempranas, el reconocimiento jerárquico modula la actividad cerebral de las áreas sensoriales.

Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista SCAN, una investigación en la que han participado Hernando Santamaria-García, Mario Pannunzi, Alba Ayneto, Gustavo Deco y Núria Sebastián-Gallés, todos ellos miembros del CBC.

La metodología del estudio ha supuesto la implementación de un juego en el que 56 participantes, voluntarios y estudiantes de la UPF, de edades comprendidas entre los 18 y los 27 años, tuvieron que resolver un problema simple de tipo visual.

A cada participante se le dijo que dos más estaban haciendo la misma tarea y, a lo largo del experimento, se les informaba de los resultados de sus contrincantes. Entonces, los resultados del juego se modificaban de forma que el participante tuviera siempre un contrincante por encima (jugador superior) y otro por debajo (jugador inferior).

Con este juego comprobaron que los jugadores se comportaban de manera más rápida siempre que jugaban con el jugador "superior", pero tenían un comportamiento similar cuando jugaban con el jugador "inferior". Como ha manifestado Mario Pannunzi, coautor del estudio: "Los análisis de los electroencefalogramas de los participantes mostraron que, efectivamente, hay una modulación temprana de la actividad cerebral en el área del procesamiento sensorial".

En una fase temprana

De manera complementaria, los investigadores del CBC analizaron los resultados a la luz de un modelo de toma de decisiones basado en la acumulación estocástica o aleatoria de información. Así pues, han puesto de manifiesto que "el efecto de la jerarquía social sobre el comportamiento tiene lugar en una fase muy temprana y que es anterior al procesamiento útil para la toma de decisiones", como ha indicado Pannunzi.

Este trabajo aporta conocimiento sobre procesos cognitivos complejos y de alto nivel, una nueva y significativa vía a través de la cual el cerebro integra diferentes tipos de información, de carácter social y cognitiva. Los autores creen que estos resultados experimentales ayudan a comprender mejor procesos mentales que en el mundo real se traducen en la toma de decisiones y que tienen que ver con las ideas políticas o en la influencia de la educación en el comportamiento social.

Referencia bibliográfica:

Hernando Santamaria-García, Mario Pannunzi, Alba Ayneto, Gustavo Deco i Nuria Sebastián-Gallés (2014), "'If you are good, I get better': teh role of social hierarchy in perceptual decision-making", SCAN, 9, 1489-1497.