La fisioterapia mejora notablemente la calidad de vida con EPOC

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada han demostrado que un breve tratamiento de fisioterapia de 7 a 10 días de duración mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Esta terapia, además, permite ahorrar costes al sistema sanitario al reducir la necesidad de que el paciente permanezca ingresado en el hospital.

La EPOC supone en la actualidad un problema sanitario de primer nivel que afecta a más de 1,5 millones de personas en España. En Europa se espera que las muertes por dicha patología se incrementen de 270.000 en 2005 a 338.000 en 2030. Estos datos han hecho de esta enfermedad un objetivo terapéutico que genera una gran cantidad de producción científica en el mundo, en busca de intervenciones que reduzcan su impacto.

En este contexto se desarrolla el proyecto PULMOACTIVE del grupo de investigación CTS-009 del departamento de Fisioterapia de la UGR, en el que se enmarca esta investigación, cofinanciada entre la Fundación Salud y Progreso, Boeghringer Inghelheim y la Empresa Oximesa.

Este trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease y se ha presentado recientemente en el Congreso Europeo de Neumología ERS en Amsterdam (Holanda).

En este trabajo, un grupo formado por 49 pacientes con EPOC ingresados en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que sufrían una mayor severidad de esta enfermedad debido a su obesidad, recibieron un tratamiento fisioterápico en el hospital durante sus ingresos por exacerbación.

Así, los investigadores comprobaron que una intervención breve (entre 7 a 10 días) puede minimizar el impacto de ser hospitalizado y mejorar las capacidades físicas de los pacientes con EPOC, pudiendo estos incorporarse con mejor funcionalidad a su vida diaria. Los ejercicios se centran sobre todo en los miembros inferiores, y en ellos se utilizaron bandas elásticas, pedaleo, y ejercicios dirigidos como sentadillas y apoyos sobre un único pie.

Referencia bibliográfica:

Torres-Sanchez I, Valenza MC, Saez-Roca G, Cabrera-Martos I, Lopez-Torres I, Rodriguez-Torres J. Results of a Multimodal Program During Hospitalization in Obese COPD Exacerbated Patients. COPD:Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2016 Feb;13(1):19-25. doi: 10.3109/15412555.2015.1043428. Epub