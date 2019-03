La fisioterapia es igual de eficaz que la cirugía en el túnel carpiano

Un grupo de expertos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha obtenido resultados positivos a corto y largo plazo (12 meses) tras un programa de fisioterapia aplicado en pacientes con síndrome del túnel de carpo. En el trabajo, publicado en Journal of Pain, los investigadores han comparado la efectividad a corto, medio y largo plazo de tratamiento de fisioterapia (3 sesiones de tratamiento) frente a la cirugía de liberación del nervio mediano en la mejora del dolor, función, y discapacidad.

“El síndrome del túnel de carpo es un conjunto de síntomas en la mano que se relacionan con dolor y hormigueo, sobre todo en los tres primeros dedos de la mano, pulgar, índice y corazón, y generalmente aumenta por la noche”, explica César Fernández de las Peñas, científico principal del estudio y director del departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la URJC.

“Las personas que padecen estos síntomas tienen que sacudir mucho las manos para despertarlas porque se les quedan dormidas e incluso se les llegan a caer objetos, ya que con el paso del tiempo se pierde fuerza y se puede desarrollar atrofia porque se pierde la musculatura de las manos”, añade.

El ensayo clínico realizado se ha llevado a cabo con 120 pacientes del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Los pacientes fueron distribuidos de forma aleatoria en dos grupos: uno de fisioterapia, que recibió el programa basado en la modulación del dolor, y un grupo de cirugía.

“El grupo de fisioterapia recibió tres sesiones, una semanal, donde se aplicaron técnicas dirigidas a la relajación y tratamiento de las zonas anatómicas relacionadas con el nervio mediano (cuello, escalenos, pectoral menor, bíceps braquial, pronador redondo, flexores de muñeca y fascia palmar). También se realizaron ejercicios de movilización de los tendones del miembro superior”, explica el experto de la URJC.

Por su parte, el grupo de cirugía recibió la técnica usada en el Sistema Sanitario de Salud Español para la descompresión del ligamento transverso en el túnel del carpo según los estándares internacionales. Las variables utilizadas en el ensayo, relacionadas con el dolor, la discapacidad y la funcionalidad, se midieron antes del tratamiento, al mes, 3, 6 y 12 meses tras la finalización del mismo.

Los resultados obtenidos muestran mejores resultados en la mejora del dolor y la función a corto plazo (1 y 3 meses) en el grupo que recibió fisioterapia comparado con los que recibieron la cirugía. A los 6 y 12 meses, no existieron diferencias significativas entre ambos grupos, concluyendo que tres sesiones de fisioterapia basadas en el modelo de neuromodulación del dolor son igual de eficaces a largo plazo que la cirugía.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación ‘Ensayo clínico aleatorizado de la efectividad de la fisioterapia en mujeres con síndrome del túnel del carpo’, subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) dentro del Plan Nacional I+D+I 2012-2014. En la actualidad se continúa con el proyecto ‘Evaluación del coste-efectividad de la fisioterapia frente a cirugía endoscópica en pacientes con síndrome del túnel del carpo’, también financiado por el ISCIII y del PN I+D+I 2015-2017.

