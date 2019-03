La crisis económica ha empeorado la salud bucodental de los españoles

Un estudio, publicado en la revista científica Epidemiol Community Health, ha demostrado que entre 2007 y 2011 se produjo un incremento de la necesidad odontológica no cubierta, acompañada de un aumento en el gradiente social en el acceso. Además, la crisis económica también tuvo un efecto negativo en la utilización de estos servicios, afectando especialmente a las mujeres.

En esta investigación han participado del Servicio Andaluz de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.

El objetivo general era analizar el impacto de la crisis económica en la accesibilidad de los servicios de salud buco dental. Concretamente, sus autores pretendían estimar la asociación entre incremento de desigualdad económica e incremento del desempleo y privación en el acceso a servicios odontológicos.

Para llevarlo a cabo, los investigadores emplearon la Encuesta de Condiciones de Vida de los años 2007 y 2011, una base de datos realizada por el Instituto Nacional de Estadística compuesta por 44.138 adultos de entre 18 y 65 años de edad.

Niveles inferiores de renta

El estudio reveló que la privación en el acceso a los servicios odontológicos se incrementó en el período de estudio, pasando de 6,2% a 7,2%. El Indice de Pendiente de la Desigualdad aumenta desde -0,497 en 2007 a -0,615 en 2011.

Tras ajustar por las variables de control, se relacionaron con una mayor privación de los servicios odontológicos el desempleo, los niveles inferiores de renta y el año 2011 con respecto a 2007. En el caso de las mujeres, la desventaja es mayor que en hombres según el nivel de renta y el año 2011 mientras en hombres es mayor el efecto del desempleo.

Según la autora principal, Silvia Calzón Fernández, “se trata del primer estudio que aporta evidencia empírica del impacto de la crisis económica en España, con un aumento del gradiente social en la privación de servicios odontológicos. Podemos concluir claramente que el desempleo, independientemente del nivel de Renta, se asocia con una mayor dificultad en el acceso”.

Referencia bibliográfica:

Calzón Fernández S, Fernández Ajuria A, Martín JJ, et al. "The impact of the economic crisis on unmet dental care needs in Spain". Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2014-204493