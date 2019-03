La conducta excesiva está más vinculada con la hiperactividad que con la impulsividad

La impulsividad, que implica conductas prematuras y sin planificación, es un factor muy presente en el exceso de conducta y en diversos trastornos psiquiátricos. A su vez, la conducta excesiva y repetitiva suele estar asociada a comportamientos compulsivos.

Miembros del Departamento de Psicología Básica de la UNED han investigado en animales la relación entre impulsividad y las conductas excesivas o repetitivas. La intención del estudio, publicado en la revista Behavioural Brain Research, era conocer si ambos factores están necesariamente ligados o no.

Los investigadores compararon ratas con distintos niveles de impulsividad e hiperactividad en su comportamiento a través de un programa de reforzamiento.

Procedimientos de inducción

“Por un lado se midió la conducta excesiva a través de procedimientos de inducción basados en la presentación intermitente de los reforzadores. Por otro, se midió la impulsividad a través de las pruebas de descuento por demora y punto de indiferencia” comenta Ricardo Pellón, coautor del estudio y catedrático de la UNED.

A diferencia de lo que se creía inicialmente, los resultados sugieren que la impulsividad no está necesariamente relacionada con la conducta excesiva-repetitiva y, por tanto, tampoco puede considerarse un factor predictivo de la misma: “La impulsividad y la hiperactividad son dos factores separables, y por otro lado, la conducta excesiva-repetitiva tiene que ver más con la hiperactividad que con la impulsividad” concluye el investigador.

Referencia Bibliográfica

Íbias J, Pellón R. “Different relations between schedule-induced polydipsia and impulsive behaviour in the Spontaneously Hypertensive Rat and in high impulsive Wistar rats: Questioning the role of impulsivity in adjunctive behaviour”, Behavioural Brain Research. June 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2014.06.010