La concepción por reproducción asistida no influye en el rendimiento académico de los hijos

El rendimiento académico de los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida (ART) no difiere del de los niños concebidos de forma espontánea. Así lo ha explicado hoy en la rueda de prensa del congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) Anne Lærke Spangmose Pedersen, del Hospital de Hvidovre, adscrito a la Universidad de Copenhague (Dinamarca), y autora de un estudio al respecto en más de 8.000 niños.

Del mismo modo, los resultados obtenidos en gemelos nacidos gracias a ART fueron comparables entre ellos, lo que sugiere, según los investigadores, que un mayor riesgo obstétrico, como el identificado en embarazos ART –y en particular en gemelos–, "no se asocia con un peor rendimiento académico en la adolescencia".

Pedersen ha señalado que hasta el momento solo unos pocos estudios han explorado el coeficiente intelectual en niños ART. El equipo de científicos analizó por primera vez los resultados de las pruebas académicas realizadas en una cohorte nacional completa de adolescentes de 15 a 16 años de edad (4.991 únicos y 3.260 gemelos), todos concebidos por ART.

Aunque los valores iniciales mostraron algunas discrepancias entre los grupos, tras ajustarlos por edad materna, peso al nacer, edad gestacional y condición social, las diferencias desaparecieron.

"Nos gustan estos resultados", ha explicado Pedersen. "La mayor tasa de gemelos y parto prematuro en embarazos ART podría haber dado lugar a cifras más pobres en las pruebas académicas. Pero los datos confirman que no existe ninguna diferencia en el coeficiente intelectual entre niños nacidos mediante estas técnicas o no".

Dado el porcentaje cada vez mayor de niños concebidos por reproducción asistida (por ejemplo hasta el 5% en Dinamarca), Pedersen ha descrito los resultados como "tranquilizadores" para los padres y las clínicas de fecundación in vitro. “Cualquier posible efecto de la prematuridad en los niños ART parece ser anulado con el tiempo”.

Efectos de la dieta y el tabaco

Hoy también se ha presentado un trabajo sobre los efectos de los hábitos alimentarios y de salud en la fertilidad de hombres y mujeres. Así, el estudio, recogido en uno de los posters que podrán verse durante la reunión anual de ESHRE, concluye que verduras, legumbres, frutas y huevos se relacionan con una mejor salud reproductiva.

La investigación, que recoge los datos de más de 1.000 hombres y mujeres, ha confirmado lo que muchos otros ya habían han sugerido, que la fertilidad está relacionada con la nutrición. "Debido a la creciente prevalencia de obesidad y enfermedades metabólicas", ha declarado Andrea Salonia, autor de este estudio, "una dieta equilibrada no solo proporcionaría un beneficio en términos de salud general, sino también en la salud reproductiva de hombres y mujeres".

Salonia, urólogo en el Hospital de San Rafael en Milán (Italia), ha explicado que aunque la infertilidad es una enfermedad multifactorial, “en nuestro estudio los individuos infértiles claramente habían tenido hábitos nutricionales peores que las personas fértiles".

Además de la dieta, los resultados mostraron varias asociaciones estadísticamente significativas con ciertos hábitos de salud, como el tabaco. Así, el 91% de las mujeres fértiles eran no fumadoras, en comparación con solo un 9% de fumadoras. Con respecto a los hombres, el 72% de los fértiles eran no fumadores y el 28% fumadores.

En relación al tabaco, los sujetos fértiles consumían menos alcohol por semana que los sujetos infértiles. Por ejemplo, el 94% de las mujeres fértiles bebían menos de un litro de alcohol por semana y el 65% de los hombres infértiles bebió más de un litro de alcohol por semana.

De la misma forma, el 84% de las mujeres fértiles no informó de un uso pasado de drogas como marihuana, cocaína o LSD, contra un 78% de las mujeres infértiles que sí lo hizo. En los hombres, un 68% de los fértiles informó que no tomó esas sustancias en el pasado.

Las consecuencias de un trasplante de útero

Otro de los estudios presentados hoy recoge la evaluación de las nueve mujeres que se sometieron con éxito a un trasplante de útero en el programa liderado por Mats Brännström, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Los resultados indican que las nueve mujeres se han ajustado “psicológicamente bien” a su nueva situación.

La evaluación psicológica de las pacientes 12 meses después del primer trasplante, llevada a cabo por el equipo de Stina Jarvholm, psicóloga de la Universidad Sahlgrenska en Gotemburgo, revela que todas –incluidas las dos que no consiguieron seguir adelante con el trasplante- estaban contentas con su decisión de participar en el programa y con sus nuevas circunstancias.

Referencias:

Abstract O-036, Monday 15 June. Academic performance in adolescent children at 9th grade of primary school born after assisted reproductive technology (ART) - a national controlled cohort study

Poster 005, Monday 15 June to Wednesday 17 June. Dietary habits and reproductive health - Results of a case-control study

Poster 524, Monday 15 June to Wednesday 17 June. Järvholm S, Johanneson L, Brännström M. "A chance to hope" - opinions of transplanted women of the first uterus transplantation trial.