Los jabalíes asaltan la ciudad a través de zonas verdes en busca de comida para gatos

Las poblaciones de jabalíes (Sus scrofa) se están expandiendo por todo el mundo e invadiendo las áreas periurbanas y urbanas. En los últimos años, han colonizado varias ciudades europeas, entre ellas varias poblaciones españolas, debido a la ausencia de depredadores y a la búsqueda de alimento.

Una investigación liderada por la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Aveiro (Portugal) ha analizado 3.148 presencias de jabalíes desde 2010 hasta 2014 en el área urbana de Barcelona para identificar las variables relacionadas con esta invasión. Para ello han incluido factores como la distancia a la población, los recursos alimentarios, el clima y la estructura del hábitat urbano.

“Estudiamos las incidencias relacionadas con la presencia de jabalíes en Barcelona registradas por la Guardia Urbana. Los factores más relevantes eran la cercanía al Parque Natural de Collserola y en concreto a los puntos en que los barrancos y torrenteras contactan con el casco urbano”, declara a Sinc Jorge R. López Olvera, autor principal del trabajo e investigador de la UAB.

Dentro de la ciudad, había más incidencias en zonas fragmentadas y con zonas verdes. La presencia de los jabalíes era mayor cerca de puntos de alimentación para gatos callejeros. Los jabalíes entran en la ciudad en busca de alimentos utilizando corredores, como arroyos.

En primavera hay más jabalíes: “La mayoría de incidencias tenían lugar entre marzo y noviembre, cuando las hembras de jabalí van acompañadas de crías y la alimentación natural es menos abundante en el ambiente mediterráneo del Parque Natural de Collserola”, añade el científico.

Medidas que ya se están implantando

Gatos y jabalíes en Barcelona / Eugenio Fernández Suárez

Las medidas de gestión derivadas de este estudio se están aplicando en la ciudad de Barcelona, tanto en las áreas de entrada del jabalí, como en una campaña de sensibilización dirigida a reducir la disponibilidad de alimentos para esta especie.

La comparación entre los factores que atraen a los jabalíes en diferentes las áreas urbanas son útiles para comprender el fenómeno global. “Algunas de las conclusiones obtenidas en este estudio y, sobre todo, la metodología utilizada, pueden aplicarse a otras situaciones de presencia del jabalí en áreas urbanas o en otros contextos”, concluye López Olvera.

Referencia bibliográfica:

Raquel Castillo-Contreras, João Carvalho, Emmanuel Serrano, Gregorio Mentaberre, Xavier Fernández-Aguilar, Andreu Colom, Carlos González-Crespo, Santiago Lavín, Jorge R. López-Olvera. “Urban wild boars prefer fragmented areas with food resources near natural corridors” Science of the Total Environment https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.277