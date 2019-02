Investigadores españoles mejoran el proceso de datos de misiones espaciales

Un egrupo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha implementado por primera vez un sistema que permite procesar con eficiencia los datos procedentes del instrumento MARSIS de la sonda espacial Mars Express usando la denominada computación serverless (sin servidor). La mejora podrá aplicarse también en otras misiones.

Los resultados del trabajo realizado, publicados en Computing in Science & Engineering, “ofrecen una arquitectura computacional que permite el tratamiento eficiente coste-rendimiento de la información aportada por MARSIS”, detalla José Luis Vázquez Poletti, investigador del departamento de Arquitectura de Computadores y Automática de la UCM.

Vázquez Poletti, junto al también autor y director del grupo de investigación Arquitectura de Sistemas Distribuidos de la UCM, Ignacio Martín Llorente, son miembros del equipo científico de las misiones marcianas ExoMars 2016 y ExoMars 2020 de las Agencias Espaciales Europea y Rusa, y colaboran con la misión Mars Express.

Los investigadores han utilizado el servicio Lambda –plataforma de cómputo en la nube serverless de la empresa Amazon– como entorno de ejecución de los diferentes módulos que se corresponden a las funciones que se necesitaban implementar.

Caracterización de la ionosfera de Marte

“De esta manera tenemos procesamiento en prácticamente tiempo real y con un consumo racional, ya que se está pagando por lo que exclusivamente se usa”, indica Vázquez Poletti y añade que, con el proceso tradicional, se obtiene más retardo por el arranque de las máquinas y coste en los periodos de desuso.

La aplicación más inmediata de este nuevo sistema sería la caracterización de la ionosfera de Marte y el estudio de la estructura de los campos magnéticos asociados.

“De esta manera se puede estudiar el efecto del viento solar (radiación) y entender el funcionamiento de las tormentas de polvo. Ésta, a la larga, es una de las áreas clave para futuras misiones, incluyendo las tripuladas”, concluye el investigador de la UCM.

Referencia bibliográfica:

J.L. Vazquez-Poletti and I.M. Llorente. “Serverless Computing: From Planet Mars to the Cloud”. Computing in Science & Engineering, Volume 20, Number 6, pp. 73-79, 2018. IEEE Computer Society Press. DOI: 10.1109/MCSE.2018.2875315.