La interacción entre plantas y polinizadores podría romperse con el cambio climático

Algunas plantas y polinizadores se relacionan entre sí con mayor frecuencia que con otras especies de su mismo entorno. Hasta ahora esto hacía pensar que estas relaciones eran más estables ante las perturbaciones climáticas. Sin embargo, los resultados de un estudio, dirigido por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) del UIB-CSIC y en el que ha participado la Universidad Complutense de Madrid, revelan que las perturbaciones sobre los periodos de floración podrían afectar a la relación entre especies.

Los científicos han podido comprobar que las diferencias en las interacciones entre plantas y polinizadores a lo largo de estación floral están causadas principalmente por el reemplazo de especies. Además, entre las conclusiones del trabajo destaca que la variación temporal en la que se desarrollan los ciclos biológicos de las especies es un factor determinante a la hora de conformarse las relaciones entre las plantas y sus polinizadores.

“Los resultados obtenidos en la investigación resaltan la importancia de considerar la variación temporal de las interacciones de las especies a lo largo de la temporada de floración y la necesidad de realizar un análisis temporal cuando se trata de comprender las funciones ecológicas de las interacciones”, subraya José María Iriondo, investigador del Grupo AdAptA de la URJC.

El artículo ha sido publicado en la revista Scientific Reports y en él se analiza la dinámica temporal de la relación entre plantas y los insectos polinizadores en una comunidad alpina mediterránea durante una temporada de floración completa (entre junio y agosto). El trabajo también ha revisado los cambios de diversidad de especies y los cambios de interacciones entre plantas y polinizadores a lo largo del tiempo.

Ruptura de relaciones muy estrechas

La fuerte conexión entre la estructura de las interacciones y la variación temporal en el que se desarrollan los ciclos biológicos de las especies supone un mayor riesgo para la comunidad que han estudiado ante un escenario de cambio climático. De hecho, “esto podría implicar la ruptura de relaciones muy estrechas entre determinadas plantas e insectos que tienen sus ciclos acoplados a las condiciones climáticas actuales”, advierte el primer autor de este estudio, Javier Morente, quien añade que “esta estrecha relación podría desacoplarse con efectos negativos para la viabilidad de las especies”.

Por lo tanto, los resultados de esta investigación determinan que las relaciones de polinización conformadas en estructuras aparentemente estables, podrían ser más vulnerables al cambio climático de lo que generalmente se creía hasta ahora.

Referencia bibliográfica:

Morente-López, J., Lara-Romero, C., Ornosa, C. and Iriondo, J.M. (2018). Phenology drives species interactions and modularity in a plant – flower visitor network. Scientific Reports. 8:9386. doi:10.1038/s41598-018-27725-2.