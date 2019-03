Identifican una proteína clave en la generación de linfocitos B

Investigadores del Grupo de Diferenciación Celular del Programa de Epigenética y Biología del cáncer (IDIBELL), liderados por la investigadora Maribel Parra, han descrito un represor transcripcional, la histona desacetilasa HDAC7, implicado en la generación y la identidad de los linfocitos B.

Este tipo de linfocitos son las células encargadas de crear anticuerpos en nuestro sistema inmunitario. Los resultados del estudio, publicado en The Journal of Experimental Medicine, demuestran que HDAC7 es necesaria para su formación.

El sistema hematopoyético comprende unos procesos complejos de diferenciación celular para formar las diferentes células sanguíneas. Dentro del sistema hematopoyético existen dos líneas principales: la linfoide, que da lugar a las células T, los linfocitos B y las células NK, y la mieloide que formará los eritrocitos (glóbulos rojos) o los macrófagos entre otros.

Según explicó Maribel Parra, para que se den estos procesos de diferenciación deben producirse una serie de cambios en el programa génico de las células. Existen factores de transcripción que activan genes de cada linaje celular pero también existen represores transcripcionales que impiden que se expresen genes "inapropiados", que son característicos de otros tipos celulares.

El grupo de Parra estudia precisamente el papel de una familia de proteínas que son represoras transcripcionales en la diferenciación de las células del sistema hematopoyético. Se trata de las histonas desacetilasas (HDAC).

Represión de genes “inapropiados”

En este trabajo los investigadores demuestran que el papel de una de estas proteínas, la HDAC7, en linfocitos B es reprimir genes “inapropiados”, característicos de otros tipos celulares como los macrófagos y los linfocitos T. Los autores han utilizado un modelo de ratón deficiente en HDAC7 en progenitores de células B (células pro-B) y han observado que HDAC7 es esencial para el desarrollo de linfocitos B.

Así, los científicos han descrito como en células pro-B HDAC7 se une a dichos genes “inapropiados” resultando en su represión transcripcional.

"A través de este mecanismo de represión transcripcional, la célula B se asegura de que no se expresen genes de otros tipos celulares, manteniendo su identidad linfoide",apunta Parra.

También señala que "dada su importancia en la biología de los linfocitos B, la función de HDAC7 podría estar alterada en enfermedades hematológicas. De hecho el año pasado publicamos un artículo en el que mostrábamos que la expresión de HDAC7 está desregulada en tipos específicos de leucemias y linfomas de células B”.

Referencia bibliográfica:

Alba Azagra, Lidia Román-González, Olga Collazo, Javier Rodríguez-Ubreva, Virginia de Yébenes, Bruna Barneda-Zahonero, Jairo Rodríguez, Manuel Castro de Moura, Joaquim Grego-Bessa, Irene Fernández-Duran, Abul B.M.M.K. Islam, Manel Esteller, Almudena Ramiro, Esteban Ballestar and Maribel Parra. In vivo conditional deletion of HDAC7 reveals its requirement to establish proper B lymphocyte identity and development. The Journal of Experimental Medicine (2016)