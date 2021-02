Identifican nuevos biomarcadores para la lucha contra la leucemia infantil linfoblástica

Investigadores del Aula de Investigación contra la Leucemia Infantil Héroes contra la Leucemia lideran un estudio que identifica nuevos biomarcadores que pueden ser de utilidad clínica para la lucha contra la leucemia infantil linfoblástica.

La mayor parte de las leucemias pediátricas (el 80 %) pertenecen al grupo de las leucemias linfoblásticas agudas, que son las estudiadas en este trabajo

La leucemia es el cáncer infantil más frecuente, y supone el 30 % de los cánceres pediátricos, con 300 nuevos casos en España cada año. La mayor parte de las leucemias pediátricas (el 80 %) pertenecen al grupo de las leucemias linfoblásticas agudas (LLA), que son las estudiadas en este trabajo.

En esta publicación, que se ha desarrollado principalmente en el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), se han estudiado muestras de pacientes infantiles de entre 1 y 12 años tratados en el Hospital Regional de Málaga y Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

“En este estudio hemos centrado nuestra atención en los ARNs largos no codificantes, que son un tipo de genes que pertenecen a la parte más desconocida de nuestro genoma. Son genes muy difíciles de estudiar, pero al mismo tiempo podrían ser la clave para comprender los procesos complejos que se dan en enfermedades como el cáncer”, señala Marta Cuadros, una de las principales autoras del artículo.

Los investigadores estudiaron las diferencias en los niveles de expresión de 2.829 ARNs largos no codificantes entre muestras infantiles de LLA y muestras sanas. Para ayudar a predecir la función de los ARNs, asociaron cada uno de ellos a un gen codificante de proteína que podría estar regulado por el ARN no codificante.

“En esta comparación destacó como especialmente abundante en muestras tumorales la pareja de genes compuesta por el gen del factor de crecimiento del tejido conectivo (CCN2) y un ARN no codificante largo próximo a este llamadoAL133346.1”, apunta Álvaro Andrades, uno de los principales autores del estudio.

Hacia un mejor pronóstico

Los hallazgos realizados muestran la especificidad de diagnóstico del producto de la pareja compuesta por el factor de crecimiento del tejido conectivo y AL133346.1 para las leucemias linfáticas agudas frente a las muestras sanas y otros tipos de leucemia distintos. Esto le confiere una utilidad como biomarcador de enfermedad.

Esperemos que desde el Aula de Investigación se siga contribuyendo al estudio de la leucemia infantil y a la importancia que tiene la donación de médula para luchar contra esta enfermedad

Pedro Pablo Medina Vico

Además, cuando se estudió el producto del factor de crecimiento del tejido conectivo en un grupo de muestras más amplio, perteneciente al consorcio internacional Therapeutically Applicable Research To Generate Effective Treatments, se descubrió que los pacientes que presentaban mayores cantidades del producto de este gen tenían una mayor supervivencia, lo que confirma su utilidad como biomarcador pronóstico de este tipo de leucemias infantiles.

“Esperemos que desde el Aula de Investigación se siga contribuyendo al estudio de la leucemia infantil y a la importancia que tiene la donación de médula para luchar contra esta enfermedad”, concluye Pedro Pablo Medina Vico, director del Aula de Investigación contra la Leucemia Infantil, y profesor del departamento de Bioquímica y Biología Molecular I de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, e investigador principal en GenyO y del instituto biosanitario de Granada.

Hoy lunes, 15 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de que todos los niños del mundo con cáncer tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuados.

