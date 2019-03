Identifican cómo se protege un importante grupo de virus

Los virus se transmiten de una célula a otra gracias a las cápsidas, que son estructuras proteicas que protegen su material genético. Por esta razón, los científicos adelantan esfuerzos para conocer mejor las bases moleculares de estas cápsidas y poder desarrollar así más y mejores vacunas y antivirales.

Utilizando como modelo el virus de la rinitis equina A, un patógeno que provoca enfermedad respiratoria en caballos, investigadores españoles han logrado identificar la región específica que regula la estabilidad de una cápsida vírica.

“Gracias al aislamiento y caracterización de mutantes del virus de la rinitis equina A con diferente resistencia o sensibilidad a pH ácido, hemos logrado identificar residuos específicos de aminoácido que regulan la estabilidad de la cápsida de este patógeno”, afirman los científicos.

Medicamentos antivirales más eficaces

Los autores –investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC– destacan que la identificación de esta región abre las puertas al diseño de fármacos antivirales para combatir infecciones provocadas por un amplio grupo de virus.

“Estos resultados podrían contribuir al desarrollo futuro de vacunas basadas en cápsidas virales estabilizadas frente a este y otros muchos patógenos relacionados, como el virus de la fiebre aftosa, causante de una de la principales enfermedades ganaderas”, aseguran.

El trabajo, publicado en Journal of Virology, fue liderado por Francisco Sobrino, del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, centro mixto UAM/CSIC, y por Miguel A. Martín-Acebes, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

Referencia bibliográfica:

Equine Rhinitis A Virus Mutants with Altered Acid Resistance Unveil a Key Role of VP3 and Intrasubunit Interactions in the Control of the pH Stability of the Aphthovirus Capsid. Caridi F, Cañas-Arranz R, Vázquez-Calvo A, Sobrino F, Martín-Acebes MA. J Virol. Doi:10.1128/JVI.01043-16